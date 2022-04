Cinco recomendaciones para viajar seguro en apps de transporte privado | VIDEO

En últimas semanas, el caso de Debanhi ha estremecido al mundo entero y ha hecho que se cuestione no sólo el caso, si no también los servicios y apps de transporte privado como lo son Didi, Uber, Cabify, entre otros. Si bien, es verdad que estás aplicaciones constantemente buscan mejorar sus controles de calidad en el servicio, al no tener control total de sus conductores es difícil que todas las experiencias que brindan sean satisfactorias.

Sin embargo, las compañías constantemente están integrando funciones para resguardar la seguridad de sus pasajeros. A continuación te compartimos algunos tips que puedes aplicar en tu próximo viaje, y que se encuentran presentes en la mayoría de las aplicaciones de estos servicios.

La primera recomendación es que cuando pidas un auto de servicio verifiques que las placas, la información del chofer y el vehículo coincidan con total exactitud con las que tiene registrada la aplicación. En caso contrario, no subas a la unidad y procede a reportarlo de forma inmediata.

Una vez que hayas verificado que la información coincide, el segundo tip es que compartas tu ubicación en tiempo real a cualquiera de tus contactos de confianza, ya sea a través de la app en la opción de "compartir tu viaje" o a través de un app como WhatsApp o Telegram en tiempo real.

Así mismo, no está de más mencionar que a la hora de iniciar tu viaje asegúrate de que el conductor lo inicie en la aplicación, ya que de lo contrario el viaje no será monitoreado por el servicio.

Otra recomendación es que al iniciar tu viaje realices una llamada a un amigo o familiar de confianza en la que le notifiques que ya has abordado la unidad y que ya le has enviado la información del viaje, conductor y por supuesto compartido el trayecto en tiempo real.

Como consejo adicional, evita sentarte en contra esquina del chofer, esto para prevenir en la medida de lo posible algún contacto físico no deseado, ya que es más fácil acceder a un pasajero si este se localiza en contra esquina, en comparación de si se encuentra detrás del asiento.

Consejos adicionales

En redes sociales ha circulado un video con algunos otros consejos que podrás aplicar para reforzar tu seguridad al usar aplicaciones de servicio de transporte privado.

