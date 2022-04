Videojuegos GRATIS podrían contener anuncios en Xbox

La plataforma de Xbox cuenta con algunos videojuegos completamente gratuitos, además ofrece el modo multijugador en línea. Actualmente, sus videojuegos no cuentan con ningún tipo de comerciales u otra publicidad como ocurre en Android e iOS, sin embargo esto podría estar por cambiar.

De acuerdo con los informes del portal Business insider, la compañía está desarrollando un método para mostrar publicidad en todos sus juegos free to play, a pesar de que dicha medida podría no ser bien vista por las personas, se están enfocando a que no sea invasiva y que realmente cumpla sólo con su función de informar y no de interrumpir el juego.

Además de esto la compañía de videojuegos de Microsoft, Xbox, está buscando que no todos los juegos muestran publicidad, ya que se ha mencionado que estará limitado a juegos muy específicos y seleccionados, es por eso que están evaluando a detalle cada aspecto de la implementación.

De momento, no hay un plan concreto para comenzar con la publicidad dentro de los videojuegos. Si todo funciona correctamente para la empresa, comenzaremos a ver comerciales en los videojuegos durante el tercer trimestre de 2022, ya que tienen que establecer qué títulos, comisión y demás para dichos comerciales.

Algunos usuarios afirman, en redes sociales, que los comerciales se implementarán en todos los juegos gratuitos o conocidos como free to play, de una forma pequeña, no invasiva y que informe sobre lo que se está anunciando. Esto de los comerciales no es nuevo y ya se ha visto como algunos títulos incluso de paga los han implementado.

También se espera una beta comercial para comenzar a probar estas nuevas funciones. Otros sistemas de Microsoft como Windows ya han implementado los comerciales dentro de su operativo, por lo que es muy probable que solo sea cuestión de tiempo para comenzar a ver esto de una forma más normal en Xbox.

Dicha decisión podría resultar muy acertada para algunos usuarios y equívoca para otros, pero todo dependerá de la beta y las compañías que desarrollan videojuegos para evaluar si la función llegará oficialmente al público final o si solo se quedará como una prueba más.

