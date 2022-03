Supuesto "meteorito" fue captado en México, se trató de un cohete ruso

Durante la madrugada del lunes 21 de marzo, apareció sobre el cielo de México lo que a primera vista se pensó que podría ser un meteorito entrando en la atmósfera terrestre, algunos otros usuarios incluso llegaron a pensar que podría tratarse de un OVNI. Sin embargo, la realidad fue muy diferente.

A diferencia de lo que muchos usuarios creyeron se trató de un cohete que se encontraba en su tercera etapa lanzado en la misión MS-21, lleva tres cosmonautas de la estación Espacial Internacional el pasado viernes 18 de marzo.

Según la frontera espacial, este cohete se pudo observar desde la costa del pacífico, específicamente en Durango, Sinaloa, Jalisco y Tepic, además el astrónomo Jonathan McDoweell, señala que en dicha etapa pasó desde sacramento y Nogales hasta Sonora, todo desde el noreste de México, con una trayectoría que duró 2.7 días en órbita.

Este objeto se pudo ver desde las 2:57 AM hasta las 3:05 AM de la hora local del 21 de marzo para finalmente desintegrarse debido al rozamiento de la atmósfera y perdiendo su órbita estable. De acuerdo a McDowell la diferencia entre las primeras etapas de los cohetes que caen a la tierra, al que se pudo apreciar, estos se dejan en órbita y realizan reingresos descontrolados en ubicaciones aleatorias y que no se puede conocer su destino final.

Hay algunos Tweets de usuarios compartiendo como se pudo ver la caída de este cohete, además finalmente no representó un riesgo para las personas ya que se desintegró antes de caer, de hecho en los videos se puede apreciar como durante su caída está en fase de desintegración lo cual aunque no se conozca su trayectoria final no representa una amenaza para las personas.

Además de esto también comentó en sus redes sociales que esta etapa duró más o menos unas 45 vueltas alrededor de la tierra en los últimos días, todo esto antes de caer sin que se supiera dónde lo haría, además este tipo de situaciones son típicas ya que muchas ocurren todos los días y normalmente son confundidas con meteoritos, hace un par de días, un Falcon 9 de SpaceX se desintegró sobre la atmósfera y fue captado entre Sinaloa y Baja California Sur. Lo cual indica que en el futuro podemos ver más cohetes cayendo hacia el territorio mexicano.

