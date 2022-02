Mente Mujer: Alejandra Rodríguez, la mexicana que impulsa el conocimiento científico y tecnológico en niñas

Alejandra Rodríguez Navarro, oriunda de Guadalajara, ganó el galardón internacional Globant Awards, Women that Build Edition 2021, por encabezar un movimiento que inspira a niñas y mujeres a participar en ciencia, tecnología y negocios. Este reconocimiento anual se entrega a aquellas que impactan positivamente en la industria tecnológica. En esta edición participaron 70 mil mujeres de diversos países.

En el reciente galardón se recibieron más de mil nominaciones, las mexicanas distinguidas fueron: Sofía Pérez Gasque, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias a nivel nacional; Alice Pérez, directora ejecutiva en October Studio; Alejandra Rodríguez, cofundadora y CEO de iBasto.com, y Liliana Argüello, Lead Data Scientist en Baker Hughes.

Alejandra, de 31 años de edad, está disfrutando mucho el premio en la categoría Tech Entrepreneur, pues hace tiempo hizo una propuesta a una gran empresa tapatía –que tiene representación en diversas entidades de México–, para desarrollar todo un proyecto de venta en línea, pero a pesar de su capacidad profesional, fue rechazada.

Los motivos fueron: ser mujer y ser joven.

“Fui seleccionada, pero cuando se dieron cuenta que era mujer, ni siquiera me recibieron en la junta final. Sólo salió la secretaria para decirme: ‘lo siento, esta empresa no trabaja con mujeres y además, al gerente le pareces muy chiquita (de edad)’. Así que me quedé fuera del proyecto simplemente por estos dos motivos”, recordó en entrevista para Mente Mujer .

Este rechazo motivó a Rodríguez a fundar su propia empresa tecnológica especializada en comercio digital.

Ahora se enfoca en proyectos que fomenten el acercamiento entre las niñas con la ciencia y tecnología, creó la asociación civil Equalitics For Children y es cofundadora de Talent Woman, con actividad en México y España.

Alejandra, al salir de la universidad, se convirtió en una exitosa empresaria; a través de redes sociales, comercializaba cinturones, pero fue prácticamente desbancada por las empresas chinas. Así que, en una crisis existencial, se propuso enseñar a vender en línea y encontró un nicho de oportunidad. Ya lleva siete años con éxito en el mundo del software.

Asimismo, explicó cuál fue su motivación para acercar a las niñas al mundo de la tecnología, especialmente las que viven en situación de vulnerabilidad.

“Siempre me tocan juntas con muchos señores, con viejitos, con los hijos de los directores porque las mujeres en el sector de la tecnología somos sólo 27 por ciento. Es muy importante comenzar a ocupar cargos en ciencias, tecnologías y negocios para fomentar el empoderamiento económico desde las etapas tempranas, que las niñas tengan otras aspiraciones. Yo no me peleo con que se quieran casar, no, está bien, pero que también se enfoquen en ser productivas e independientes económicamente”, agregó.