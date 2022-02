Marzo 2022: Estos videojuegos serán gratis para PlayStation y Xbox

Cómo cada mes, Xbox y PlayStation ofrecen videojuegos gratis a través de sus membresías, y marzo no será la excepción. Aquí te dejamos la recopilación de los títulos que podrás canjear la próxima semana si tienen una cuenta activa, tanto para Games With Gold como para PS Plus.

Videojuegos gratis en Xbox

Comenzando por los videojuegos que llegarán a Xbox con Games With Gold, del 1 al 31 de marzo se podrá descargar, The Flame in The Flood, este videojuego es un simulador que recrea todas las situaciones de supervivencia, la tarea principal es obtener recursos y luchar para no morir.

Del 16 al 15 de abril estará disponible Street Power Soccer, videojuego arcade en las cuales se jugarán partidos de fútbol callejero, este título cuenta con modo en línea por lo cual seguramente estará lleno de partidas con múltiples personas que canjearán el título.

La Xbox 360 aún recibe títulos cada mes y durante la primera quincena de marzo Sacred 2: Fallen Angel estará disponible, este videojuego RPG contiene una aventura llena de magia contiene dos campañas distintas con combates todo el tiempo.

Bob Esponja llega del 16 al 31 de marzo con el videojuego SpongeBob 's Truth or Square, en esta aventura habrá que buscar la receta secreta de la famosa hamburguesa de la serie animada.

Videojuegos gratis en PlayStation

Por otra parte Playstation nos ofrece Ghost Runner, videojuego ambientado en estilo cyberpunk donde habrá que desplazarse como un ninja usando parkour por todo el mapa mientras controlas a tu jugador en cámara de primera persona.

Ark está de vuelta y durante este mes estará gratuito, el popular videojuego donde comienzas en una isla y la misión es sobrevivir así como estar al pendiente de los dinosaurios estará disponible para la PS4 y PS5.

Ghost of Tsushima: Legends, se trata de una expansión del juego principal, sin embargo, esta se puede jugar sin necesidad de tener todo el juego completo, así que si aun no adquieres el título principal, aún así podrás descargar y aprovechar esta historia con online cooperativo con hasta incluso 4 jugadores.

Team Sonic Racing, El popular personaje de SEGA tiene su videojuego de carreras, todo se encuentra completamente ambientado en el universo de Sonic y se tendrá que enfrentar a otros jugadores en pistas clásicas que los seguidores de este título seguramente ya conocen.

Estos son los videojuegos que llegan a Xbox y Playstation para el mes de Marzo, recuerda tener una suscripción activa en cualquiera de las dos consolas para poder acceder a sus respectivos títulos.

