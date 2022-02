¿Se te olvidó San Valentín ? Aquí te dejamos cinco regalos tecnológicos por menos de 1000 pesos en Amazon

Hoy, 14 de febrero, se celebra en México el Día del amor y de la amistad, una fecha especial en la que se busca reconocer a los seres queridos. Como es tradición, año con año se regalan millones de flores y otros obsequios a las parejas, familiares y amigos que se estiman.

Sin embargo, si eres de los distraídos que no recordó la fecha y no tienes idea de qué regalarle a tus seres queridos, no te preocupes, aquí te dejamos cinco opciones de regalos tecnológicos con los que podrás quedar muy bien y que además se encuentra en Amazon por menos de 1000 pesos mexicanos.

1.- Smartwatch: Las pulseras deportivas inteligentes son uno de los mejores regalos geeks, si bien están centradas en las necesidades de un usuario que practica o entrena, es verdad que también resulta muy útil para otro tipo de usuarios, ya que además de brindarte la hora, y parámetros de salud como la medición del sueño y el ritmo cardíaco, también es posible recibir y visualizar la notificaciones del celular.

2.- Fundas protectoras de uso rudo: Seguramente conoces a más de un amigo, familiar, compañero, pareja, que siempre está tirando su celular al suelo. ¿Qué mejor regalo que una funda protectora? Para la mayoría de los teléfonos existen estos protectores especiales que suelen ser más rígidos y gruesos protegiendolos contra caídas.

3.- Bocina inteligente: Este tipo de dispositivos actualmente cumplen una doble función, la primera es la capacidad de reproducir música y audio. La segunda, es un equipo que se conecta a internet para consultar información en tiempo real, puedes preguntarle la hora, el clima, recetas y muchas cosas más, además también es posible controlar otros dispositivos inteligentes.

4.- Dispositivo para streaming: En la actualidad los servicios de streaming, para ver series y películas bajo un esquema de suscripción, se han vuelto extremadamente populares, sin embargo, para poder acceder a ellos es necesario con una pantalla o monitor, smart. En caso contrario puedes volver "inteligente" tu pantalla con un dispositivo para streaming que te permitirá instalar estas aplicaciones.

5.- Audífonos inalámbricos: Para llevar tu música a todos lados, es recomendable utilizar audífonos inalámbricos que no llamen la atención y que además no cuenten con cables para que puedas escuchar tu música sin preocupación.

