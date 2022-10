Instagram: ahora podrás compartir tu canción favorita entre los detalles públicos de tu perfil

Meta sigue cada día renovando y modificando sus plataformas e Instagram no se quedaría atrás con las actualizaciones. Ahora, implementará una función muy interesante que habíamos visto solo en el mismo Facebook o en otras redes sociales menos populares como Tumblr. De acuerdo con el usuario de Twitter, Alessandro Paluzzi, ahora podrás añadir tu canción favorita a tu perfil y además ¡podrá reproducir la música predilecta mientras ves el feed!

Instagram es uno de los 10 sitios más visitados a nivel global, con 2.9 mil millones de visitas mensuales. FOTO: Alessandro Paluzzi

El desarrollador móvil y especialista en ingeniería a la inversa dio a conocer esta nueva función el pasado 17 de octubre, sin embargo, en el transcurso de los días fue añadiendo las mejoras que la red social especialista en fotos, le permitió hacer. Para empezar, solo se podía seleccionar la tonada y este mostraba únicamente el título de la canción junto con el artista. Ahora puedes darle “play” a la música y acompañar tu perfil con la música que prefieras. Hasta ahora Meta no ha puesto un límite de cambios, así que puedes actualizarla las veces que lo desees.

Facebook, Youtube y Whatsapp superan a Instagram en usuarios activos diarios, pero IG tiene la sorprendente cantidad de 1.3 millones. Está por encima de TikTok, Twitter, Pinterest y Snapchat. FOTO: Alessandro Paluzzi

Alessandro también detalló que se podía agregar una descripción al nuevo apartado de “Música”, aunque no se sabe con exactitud para qué serviría esta función. El experto en redes sociales añadió que, hasta la fecha de lanzamiento oficial, los desarrolladores de la app podrían seguir haciendo mejoras. Además, se desconoce si todos los usuarios gozarían de dicha actualización o solo sería para cuentas profesionales o de empresas.

Esta función no es nueva en Meta

Cabe aclarar que, aunque es muy curiosa esta actualización, no es nueva dentro de las plataformas que maneja Meta. Facebook goza de este beneficio a tan solo un “click” de distancia. Basta con irte a tu perfil, al apartado de “Música”, elegir la canción de tu preferencia y fijarla en tu feed. No importa si tu sistema operativo es Android o iOS, el procedimiento es el mismo y tienen una gran biblioteca musical, por lo que no es necesario sincronizarlo con alguna app como Spotify, Apple Music, Amazon Music Unlimited, Soundcloud, Pandora Music, Napster, Groove y Deezer. Por mencionar algunos.

Paso a paso

Aunque la función no está disponible para Instagram, puedes actualizar tu información en Facebook. Es muy sencillo y le podrás dar un toqué personal a tu perfil. Recuerda que puedes añadir varias canciones y cambiarlas las veces que desees. Hasta ahora, Meta no le ha puesto un "límite" a esta función.

Ingresa FB, ve directo a tu perfil y busca "música" en la barra de herramientas. FOTO: Adriana Juárez

Busca y selecciona la canción de tu preferencia. Fíjala en tu feed y ¡listo! FOTO: Adriana Juárez

Aunque en Instagram esta actualización no ha llegado, se espera que el dueño de Meta, Mark Zuckerberg pronto dé noticias de esta nueva función. El fundador y CEO siempre actualiza en su perfil de Facebook con las novedades de sus tres plataformas, así que más temprano que tarde podríamos ver oficialmente esta modificación en la red social favorita de los centennials.

