Among Us, el juego más famoso de la pandemia, ahora será un manga en Japón

A inicios de la pandemia el videojuego Among Us comenzó a viralizarse rápidamente, si bien, es verdad que es un videojuego que fue lanzado originalmente al mercado en 2018, logró alcanzar el éxito mundial hasta 2020. Ahora sabemos que este juego podría brincan de la pantalla a un manga japonés.

Among Us es de género "party", multijugador en línea (de 4 a 10 jugadores), con gráficos 2D y con una modalidad de juego muy divertida que hace recordar al clásico juego de cartas "el asesino". Ambientado en una nave espacial, dentro de la tripulación hay uno o dos (dependiendo del número de jugadores) impostores que están "entre nosotros", de ahí el título, y que tendrán como misión sabotear la nave y matar al resto de tripulantes.

Lo divertido del juego es que los dos impostores deberán moverse por el mapa sin ser descubiertos, mientras que el resto de jugadores deberá tratar de descubrir quiénes son los traidores para darles caza, pero sin ser cazados por ellos.

¿Un nuevo manga de Among Us?

Al parecer, tras superar las 215 millones de descargas, este videojuego será trasladado a un manga japonés, que aparecerá dentro de una revista el 28 de febrero. De acuerdo con los informes de Manga Mogura RE en Twitter, la editorial Bessatsu Corocoro será responsable de llevar a los impostores a esta nueva adaptación.

La mala noticia, es que este manga será única y exclusivamente para el número de febrero. A diferencia de lo que ocurre con otras franquicias, el manga de Among Us no continuará con más entregas posteriores.

Among Us , continúa siendo considerado uno de los fenómenos más virales de los videojuegos más importantes de la pandemia, logrando dar el salto de las plataformas móviles y el PC a las consolas de última generación, después de que la compañía InnerSloth haya anunciado su lanzamiento para PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series a lo largo de 2021.

