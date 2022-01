Twitch anuncia cambio en sus políticas: ¿Cómo afectará a los streamers y creadores de contenido?

En el último año, la plataforma de streaming Twitch se ha visto involucrada en diversas polémicas provenientes de importantes cambios en sus políticas, mismas que llegaron en algún momento a prohibir el contenido de carácter sexual, así como las transmisiones desde piscinas, las cuales terminó permitiendo a través de una nueva clasificación.

Sin embargo, otro de los "dolores de cabeza" que ha tenido que atravesar esta plataforma ha sido temas relacionados con el copyright, es decir, con infracciones por el uso de contenidos sin el permiso y de los derechos de autor, en los cuales no solo los creadores se han visto afectados, sino también los distribuidores y desarrolladores de videojuegos.

Recientemente la creadora de contenidos, 'Pokimane', fue baneada de la plataforma por transmitir la serie animada de Avatar: the Last Airbender, misma que deseaba compartir con sus seguidores, sin embargo no contaba con los derechos para hacerlo, recibiendo un bloqueo temporal que duró tan solo 48 horas.

Al ser imposible controlar el contenido que comparten los streamers, Twitch ha optado por "quitarse del medio" anunciando cambios en sus políticas que buscan deslindarse de lo que hacen los usuarios dentro de la plataforma, pero continuando con estrictas medidas.

Twitch dejará de ser el 'mediador'

Según informes de Genbeta, a partir de hoy, la plataforma para streaming revelando cambios en sus políticas las cuales indican lo siguiente:

La responsabilidad de resolver las controversias recae en el titular de derechos y en el titular de la cuenta. […] Twitch no se encuentra facultada ni capacitada para emitir dictámenes jurídicos en relación con imputaciones por infracciones de derechos de autor.

Si bien, es verdad que Twitch continuará aplicando la 'mano dura' en materia de baneos y expulsiones, ahora permitirá que las compañías emprendan acciones legales de la mano de los titulares de los derechos, que podrían traducirse en multas monetarias que van desde los 2.500 hasta 1 millón de dólares, para los casos más extremos.

Se espera que con este tipo de sanciones los stremers eviten utilizar contenidos que no sean de su autoría, y se centren en la creación de contenidos 100% originales, esto incluye música, videos y similares.

SEGUIR LEYENDO:

WhatsApp: Estos 5 trucos te ayudarán a sacarle mayor provecho a la aplicación en 2022

CES 2022: ¿Qué es el Vegas Loop de Elon Musk y para que sirve?