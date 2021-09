Google Meet sigue fallando, deja incomunicados a miles en el mundo

La mañana de este miércoles 29 de septiembre, miles de usuarios de las redes sociales reportaron de nueva cuenta fallas en el servicio de Google Meet, la app de videoconferencias de la empresa de Menlo Park, California.

Por medio de redes se revelaron las deficiencias en la aplicación, Según con el sitio Downdetector, la aplicación reportó fallas desde alrededor de las 6 de la mañana y hasta esta hora los reportes crecieron cuando pasaron más minutos.

Imagen de Downdetector. Foto: Especial

Las fallas más comunes reportadas de Meet son el no lograr ingresar y constantes salidas de la app, situación que causó dificultades para realizar sus actividades.

Hasta el momento ni Google ni Google México no se ha pronunciado sobre la falla mediante sus redes sociales. Se espera que el servicio se pueda restaurar muy pronto como paso ayer.

Meet ofrecerá subtítulos y traducciones en vivo

Google Meet ayer informó que muy pronto se ofrecerán subtítulos traducidos en vivo para ayudar a sus usuarios en las videollamadas a comunicarse mejor.

Los subtítulos traducidos en vivo estarán disponibles en primera instancia en su versión beta y serán compatibles con las reuniones en inglés traducidas al español, francés, portugués y alemán.

Cabe señalar que esta versión ya está disponible en las reuniones organizadas por los usuarios de Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus y Teaching and Learning Upgrade, por lo que se espera que pronto este disponible para la plataforma regular.

Noticia en desarrollo..