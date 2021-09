God of War: Ragnarok | ¿Cuándo saldrá a la venta el nuevo videojuego? Aquí algunas pistas

El último PlayStation Showcase reveló nuevos detalles del tan esperado videojuego God of War Ragnarok, que llegará a la consola de PlayStation 4 y 5 en algún momento de 2022. Sin embargo, si eres fanático de esta saga, seguramente querrás saber en qué fecha se estrenará la nueva entrega.

Si bien, es verdad que Sony se limitó con los detalles de su estreno, algunos usuarios en internet no quisieron esperar y comenzaron a investigar todas las supuestas pistas dejadas por la compañía acerca de su lanzamiento que llegará en manos de Santa Monica Studios.

Ahora sabemos, gracias a una publicación en Reddit, que God of War Ragnarok podría estar más cerca de lo pensado. Los informes de la comunidad surgen a raíz de la reciente aparición del videojuego en la página de “Coming Soon”, dentro del sitio web oficial de PlayStation.

Dicha sección muestra próximos lanzamientos como Far Cry 6 (que debutará el siguiente mes) y Battlefield 2042 (que sale en noviembre). Adicionalmente, también muestra otros títulos como Final Fantasy XVI y Little Devil Inside, que son populares pero que aún no cuentan con fecha de lanzamiento confirmada, por lo que esto no significa que llegue este año.

Sin embargo, la misma comunidad asegura que Ragnarok llegará poco después del estreno de Horizon Forbbiden West (febrero de 2022) y Gran Turismo 7 (marzo 2022), dejando como meses probables entre abril y junio de 2022.

