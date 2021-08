¡Ten cuidado! Este malware te roba tus datos personales; te decimos cómo opera

Las amenazas digitales siempre son un problema; ahora se ha intensificado la distribución de un malware de nombre FlyTrap, el cual roba informaciones privadas de las cuentas de Facebook de usuarios de todo el mundo. Se calcula que hay cerca de 10 mil víctimas de al menos 140 naciones.

Zimperium, una empresa estadounidense de seguridad móvil, informó en un reporte que este virus podría ser calificado como un troyano, el cual pasa desapercibido en los equipos mientras ejecuta acciones ocultas con las que abrir una puerta trasera para que otros programas maliciosos puedan acceder a él. En el caso concreto de FlyTrap se ha descubierto que accedía a la información de las víctimas a través del secuestro de redes sociales y tiendas de aplicaciones de terceros.

Se sabe que este malware previamente no detectado forma parte de una familia de troyanos que emplean trucos de ingeniería social para comprometer las cuentas de Facebook. Por lo regular entran como supuestos descuentos de Netflix, aplicaciones para votar equipos en la ya pasada Eurocopa 2020 o descuentos en Google Adwords.

Revisa bien lo que vas a descargar. Foto: Especial.

¿Cómo es que roba la información de los teléfonos?

Después de que el usuario haya descargado una app sospechosa, ésta muestra páginas que atraen al usuario y le piden que inicie sesión para obtener su descuento o para poder votar. Cuando accedes a través de tu Facebook ya estarías dando tus datos de acceso a la red social.

Los datos que roban son, además de tu identificación privada para entrar a tu cuenta de Facebook, tu ubicación, la dirección IP, el correo electrónico o los datos de cookies y tokens asociados a la cuenta. Como siempre, mantenerse al día con las novedades de seguridad es esencial para no caer en trampas. Además, no descargues nunca aplicaciones en tiendas o en webs de las que no conoces su origen.

msb