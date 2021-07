WhatsApp: ¿Necesitas pasar tus chats de iOS a Android? Pronto dejará de ser un problema

Una de las funciones más esperadas para muchos usuarios de Whatsapp es poder transferir el historial de chats entre sistemas operativos, es decir, que si decides cambiar de iOS a Android o viceversa, puedas conservar tus conversaciones.



Actualmente para conservar tu historial al hacer el cambio de sistema operativo, puedes hacer una copia de seguridad de los mensajes con aplicaciones de terceros -de manera no oficial-. Además de que se encuentra prohibido dentro de los términos y servicios de Whatsapp, por lo que hacerlo de esta manera significa que se corre el riesgo de que suspendan nuestra cuenta.



Oficialmente la única manera de conservar el historial de conversaciones de Whatsapp era conservando el mismo sistema operativo.

XDADevelopers informó que desde el mes de abril se mostraron capturas de pantalla de un celular con sistema operativo iOS donde se podía leer “Move chats to Android” lo que significaría que en un futuro no muy lejano pasar los chats de un iOS a un Android dejaría de ser tan complicado.

Aún no se sabe si esta función llegaría directamente a Whatsapp o si sería una aplicación aparte que se llamaría “Move to Android” y “Move to iOS”.

A principios de julio hubo una actualización que permitía que por medio de un cable se pudieran migrar los chats, siempre y cuando se tuvieran los dos celulares con la cuenta abierta, pero WABetaInfo compartió capturas de pantalla donde se ve la tan anhelada leyenda de “Mover chats a Android” y como se inicia el mismo.



Esta opción (o aplicación) llegaría para pasar el historial de chats de un celular Android a un equipo con sistema operativo iOS y viceversa.

A pesar de que aún no se cuenta con una fecha oficial de lanzamiento, parece que en un futuro no muy lejano llegará a nuestros celulares sin importar el sistema operativo que utilicemos.