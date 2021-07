Omron: Con presencia desde un cajero automático hasta un robot industrial

Contribuir a resolver los problemas sociales del mundo a través de sus negocios es el enfoque de Omron desde su fundación en 1933, el cual se consolidó con su misión: “Mejorar vidas y contribuir a una sociedad mejor”.

En la actualidad, Omron es una empresa global con negocios en 120 países y regiones, siendo pioneros en el descubrimiento de las necesidades sociales emergentes mientras crean innovaciones para abordar los requerimientos de sus clientes.

Esas innovaciones han resultado en una amplia gama de productos, desde la automatización industrial y componentes electrónicos, hasta sistemas sociales; incluidas máquinas de boletos automatizadas, acondicionadores de energía solar y atención médica. Es decir, Omron puede encontrarse en cosas tan cotidianas como un cajero automático hasta en herramientas tan avanzadas como un robot industrial.

Actualmente la automatización está presente en nuestras vidas tan naturalmente que la damos por hecho -como en los lavamanos sin perillas, de los cuales cae agua gracias a un sensor de movimiento, pero para que eso sucediera, hay toda una historia detrás.

El inicio de la automatización de Omron

Antes siquiera de llamarse Omron, Tateisi Electronics Co., realizó la primera señal de tráfico electrónica del mundo mediante un sistema de detección totalmente automatizado, un sistema de estaciones no tripuladas con puertas automáticas de boletos, y máquinas expendedoras de boletos. Sin embargo fue hasta 1952 que Kazuma Tateishi, fundador de Omron, se enteró del concepto de automatización por "Ochibo-kai" de Yoichi Ueno, quien la definía como “una tecnología avanzada, la cual permite poner materias primas a una máquina en una fábrica no tripulada y con ello la producir grandes productos”.

Tateishi se convenció que era el negocio a seguir cuando un año más tarde viajó a Estados Unidos -donde ya era común la automatización- eso hizo que instruyera a que la empresa se dedicara al desarrollo de equipos de control como piezas funcionales para la automatización, basados en descubrir las necesidades sociales para crear el próximo producto a vender; eso atraería a empresas que tienen las mismas necesidades, y las ventas aumentarían naturalmente. Esto logró que hubiera una adopción generalizada y existiera la demanda por la automatización al ser los pioneros en crear los primeros relés, temporizadores, interruptores, etc. de producción en masa de Japón, esenciales para la automatización, contribuyendo así al establecimiento del mercado de automatización japonés.

Teoría SINIC y la Cybernation

La idea básica de la Teoría SINIC, desarrollo circular de la innovación tecnológica (por sus siglas en inglés Seed-Innovation to Need-Impetus Cyclic Evolution), es que la ciencia, la tecnología y la sociedad interactúan entre sí a medida que se desarrollan.

Esta teoría ha sido tan importante para Omron que se emplea como brújula de gestión para predecir el futuro y asumir el desafío de crear una sociedad mejor. SINIC se complementa con Cybernation, una nueva tecnología que combina las capacidades de las computadoras con la tecnología de control automatizado existente de Omron.

Gracias a ella pudo fabricar el primer sistema de estaciones de tren no tripulados del mundo a finales de la década de 1960, consistente en una máquina expendedora de boletos, una perforadora de pases, una de cambio de billetes y un verificador de boletos automatizado. Esto a su vez llevó al desarrollo de cajeros automáticos, máquinas expendedoras de bebidas, y otros productos relacionados.

Robots industriales

Solucionar problemas específicos de los fabricantes -con lo cual se enriquece la vida de las personas en todo el mundo-, es lo que busca Omron con la automatización innovadora. Es por ello que proporciona soluciones de automatización como logística en plantas de producción y distribución, y ahora robots industriales que trabajan en armonía con su entorno.

Además, poseen las más altas especificaciones de seguridad y utilidad en la industria mediante un Sistema de Gestión Empresarial.

Uno de los robots es Forpheus, tutor de tenis de mesa creado en 2013, demuestra la tecnología principal de detección y control + Think de OMRON, la cual permite nuevas mejoras en la automatización robótica. Forpheus ya va en la sexta generación e integra inteligencia artificial para aumentar la motivación de los jugadores.

Otro ejemplo son sus robots móviles equipados con lámparas UVC que pueden programarse para diferentes rutas, ubicaciones y horarios de funcionamiento para desinfectar hospitales, escuelas y otros espacios públicos de manera eficiente, acutalmente está en uso en países como México para lidiar contra el COVID-19.

Hacia el futuro, Omron continuará trabajando en las necesidades de la sociedad logrando que la automatización ayude a que la máquina haga el trabajo de la máquina y que la humanidad pueda enfocarse en la creatividad; mientras todos trabajan en armonía.