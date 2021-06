¿Qué son los videojuegos procedurales y algunos ejemplos?

La industria de los videojuegos es un sector que avanza a pasos agigantados y en ellos podemos ver cuánto ha evolucionado la humanidad en cuanto a nuevas consolas, dispositivos, mejoras de gráficas, etc. Pero hay una tecnología muy interesante que aunque no es nueva, sí ha mostrado avances muy significativos que aún no se ha explotado al 100%, hablamos de la tecnología procedural, aquella que permite crear mundos dentro de los videojuegos desde cero, sin la ayuda de un equipo de arte o diseño, solo con la ayuda de uno o algunos programadores computacionales.

¿Qué es un juego procedural?

Los juegos procedurales o de generación procedural son cuando el motor del videojuego crea contenido dentro del mismo juego sin la necesidad de interactuar con un equipo de creadores o personas en todo momento. Básicamente son los programadores quienes con base en algoritmos, le ordenan a la maquina que sea ella quien vaya creando el juego o partes de él por sí sola pero delimitando mediante valores hasta donde o desde donde se puede comenzar el proceso creativo. De esta manera, la maquina será de capaz de crear desde un entorno muy complejo hasta simples objetos dentro de los entornos.

Aunque suena como un tema revolucionario, la verdad es que no lo es y esta tecnología se ha usado desde la década de los años 80. Los algoritmos o modelos matemáticos han evolucionado con el paso de los años y ahora aprovechan las mejoras graficas para crear juegos procedurales más llamativos para los jugadores en general. A continuación te presentamos tres ejemplos de juegos procedurales que han tenido gran éxito dentro de la comunidad gamer.

No Man's Sky

No Man's Sky es un videojuego de ciencia ficción sobre exploración y supervivencia en una galaxia infinita generada por tecnología procedural. Mediante la utilización de algoritmos, el motor utiliza la potencia computacional de las consolas y PC de próxima generación para generar terreno a medida que el jugador explora.

Minecraft

El exitoso juego de mundo abierto que se basa en crear construcciones utilizando y recolectando materiales de la naturaleza (tierra, madera, piedras, etc.) sin un fin en específico, dotando al jugador de completa libertad al momento de comenzar una campaña en modo creativo. El juego está disponible en Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch, iOS, Android y Windows 10.

Diablo

Otro popular juego (serie) de mazmorras y RPG, la particularidad de la serie Diablo es que combina la tecnología procedural en la creación del orden de las mazmorras y calabozos, así como de los objetos que se encuentran dentro pero con un diseño y apartado artístico y con una historia muy notable que no es posible crear de manera procedural, por lo que en ese sentido sí hacen uso de guionistas, programadores y artistas en todo el desarrollo del videojuego.

