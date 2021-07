Redes sociales que fueron un éxito en las décadas pasadas y que ahora ya desaparecieron

¿Sabías que el 30 de junio se celebra el Día mundial de las Redes Sociales?

El Día Mundial de las Redes Sociales existe desde el 2010 y fue una idea de Peter Cashmore, fundador del sitio Mashable. La celebración apunta a reconocer el valor de las plataformas.

Actualmente, más de la mitad de la población mundial usa redes sociales de forma activa, un aproximado de 4.200 millones de personas, según un estudio realizado por The Global State of Digital 2021 de Hootsuite y We Are Social.

El 98.8 por ciento de las personas utilizan dispositivos móviles para acceder a las redes sociales.

De acuerdo con el mismo estudio, Facebook es la red social con más usuarios en el mundo, con 2.800 millones de usuarios. A dicha red social le siguen YouTube con aproximadamente 2.300 millones de usuarios y WhatsApp, con 2 mil millones.

Durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, las plataformas sociales como Instagram, Twitter, Youtube, Twitch y TikTok tuvieron un importante incremento en su número de usuarios.

Según un informe realizado por State of Mobile 2021, de la compañía App Annie, el consumo mensual de TikTok aumentó un 94,1 por ciento en 2020 con respecto al año anterior, mientras que el aumento de otras redes sociales, como Facebook o Instagram, fue alrededor del 11 por ciento.

Asimismo, el estudio indica que TikTok ha sido la aplicación más descargada entre enero y noviembre de 2020, se estima que su número de usuarios ya supera los 800 millones en el mundo.

Las redes antes de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok

MSN Messenger

Se podría decir que esta red social fue sustituida por WhatsApp.

Messenger fue lanzado por Microsoft en 1999. Esta aplicación conquistó a los jóvenes a principios de los 2000, pues permitía mantener conversaciones individuales en Internet con conocidos (y desconocidos).

Aunque al principio sólo se podría enviar textos, se fue modernizando e incorporando emoticones, así como la famosa función de ‘Zumbido’, con el que se intentaba llamar la atención del intercomunicador.

Renombrado como Windows Live Messenger, fue sustituido en 2011 por Skype y MSN Messenger desapareció.

FOTOLOG

Esta podría ser una versión antigua de Instagram.

Fotolog llegó a ser una de las redes sociales más importantes; sin embargo, no pudo con la competencia. Su función era crear un álbum de fotos digital en donde almacenar todo tipo de recuerdos.

Nació en 2002 y cerró en 2016, aunque actualmente hay una aplicación en Android que sirve para recuperar las fotos viejas de dicha red, aunque ya no es lo mismo.

Google +

No hay que esforzarse mucho para recordar Google+, la red social que Google intentó posicionar ante el gigante Facebook sin mucho éxito.

MySpace

Nació en 2003 en California, Estados Unidos, con la intención de ser una plataforma social en donde sus usuarios pudieran entrar a compartir sus momentos, feos frases, etcétera.

Se podían enviar emoticones y muchos de los contenidos giraban en torno a la música. Durante años fue más utilizada que Facebook, hasta que ésta le arrebató el primer lugar en el ranking de plataformas sociales en 2008.

En 2013, la plataforma se reinventó como un sitio para promocionar contenido musical, gracias a la inversión realizada por el cantante Justin Timberlake. Aunque MySpace continúa activo, su propósito es muy diferente al inicial.

Hi5

Esta red social causó furor entre los usuarios en Latinoamérica, se lanzó en 2003 y logró más de 70 millones de usuarios activos; sin embargo, la excesiva recepción de spam que llegaba a las cuentas de los usuarios fue uno de los principales motivos que la llevaron a una caída en picada, incluso antes de que otras plataformas triunfarán.

Actualmente Hi5 sigue con vida, pero es se ha convertido en una red social para usuarios convencionales o desarrolladores.

VINE

La muerte de Vine fue bastante lenta. Esta red social permitía crear video cortos que se reproducían en bucle (una especie de antena de las stories de Instagram o Snapchat), se convirtió en una red de éxito sobre todo tras su adquisición por parte de Twitter en 2012, el mismo años de su creación.

Tras unos años sin destacar demasiado, en 2016 sus creadores intentaron atraer de vuelta a sus usuarios aumentando el tiempo de duración del video de 7 segundos a 140 segundos; sin embargo, no dio el resultado esperado por lo que en 2017 la dejaron morir definitivamente.

Las redes sociales se han convertido en fuentes de trabajo para millones de personas, mismas que han empleado para marketing digital. Una plataforma social bien usada puede hacer crecer cualquier negocio, persona e incluso a un candidato político.

