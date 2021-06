Space Jam: Aquí te decimos cómo conseguir GRATIS el nuevo videojuego "A New Legacy"

Space Jam: A New Legacy es el nombre que recibió la secuela de la popular película que vio la luz en 1996. Esta nueva entrega, a cargo de Warner Bros, reveló los detalles del nuevo videojuego , que a diferencia de lo esperado se alejan por mucho de las versiones graficas en 3D, a las que estamos acostumbrados, y se asemejan a las consolas retro.

Con el lanzamiento de Space Jam: Una Nueva Era próximo a realizarse, Xbox y Warner Bros. Pictures tienen preparado para celebrar este lanzamiento, un nuevo videojuego inspirado en la película.

Estamos tan entusiasmados con la película que tenemos tres increíbles controles inalámbricos de Xbox exclusivos y estamos planeando una actualización especial para los talleres de programación de Microsoft. Pero antes de entrar en detalles, quisiera que le echarlas un vistazo a la película y al juego inspirado por los fans: Space Jam: A New Legacy – The Game.

Tunes vs. Goons en Space Jam: A New Legacy – The Game