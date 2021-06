Nintendo 64 cumple 25 años: ¿Cuál es el juego más caro que existe de la consola?

Un día como hoy pero de 1996 fue lanzado en Japón el Nintendo 64 que tras dominar el mercado de los videojuegos con el NES y SNES ahora la expectativa de los gamers crecía por ver la evolución de Nintendo con juegos que dejaban el 2D para viajar en polígonos tridimensionales en 64 bits.

Durante su primera semana de lanzamiento, el N64 ya había vendido unas 500 mil unidades tan solo en Japón lo que suponía sería un nuevo éxito para Nintendo que, sin embargo, con ello se iniciaría la guerra de consolas contra Sony y su PlayStation y Microsoft con el Xbox.

En 1996 el Nintendo 64 costaba 200 dólares, poco más de unos mil 500 pesos mexicanos de acuerdo con el tipo de cambio en ese entonces aunque si se compraba directamente en Estados Unidos.

Para los gamers, poder ver a Mario, Link y Donkey Kong en tercera dimensión fue toda una revelación del potencial que las consolas de nueva generación podrían dar, dichos juegos marcaron a toda una generación tanto por sus ahora más nutridas tramas y sus modos de juego dentro de un mundo tridimensional.

El control del N64 también fue un parteaguas en la industria de los videojuegos al usar por primera vez una palanca análoga, aunque tuvo problemas con algunos jugadores que demandaron a la compañía de la gran N por lastimarse la palma de la mano con el nuevo control.

¿Cuál es el juego más caro que existe de la consola?

El juego más vendido que dio el Nintendo 64 fue sin duda Super Mario 64 el cual vendió casi 12 millones de cartuchos. Sin embargo, actualmente no es uno de los juegos más cotizados sobre todo por los coleccionistas quienes están dispuestos a pagar por cualquier pieza digna de museo.

The Legend of Zelda Ocarina of Time es uno de los máximos referentes de la consola de 64 bits y es considerado por muchos videojugadores como el mejor juego que Nintendo ha creado en toda su historia. Junto con Super Mario 64 y quizá Golden Eye 007, forma parte de los embajadores de esa revolucionaria generación de consolas.

The Legend of Zelda Ocarina of Time de primera impresión. Foto: Especial

Actualmente circula en Internet una versión de primera impresión de The Legend of Zelda Ocarina of Time con su empaquetado sellado de fábrica que está valorado en una gran cantidad de dinero.

En Ebay The Legend of Zelda Ocarina of Time alcanza un precio inicial de 17 mil 900 dólares, casi unos 370 mil pesos mexicanos que lo hace hasta el momento uno de los videojuegos de Nintendo 64 conocido más caros que se pueden adquirir.

El videojuego está cotizado como uno de los más caros para el N64. Foto: Especial

RMG