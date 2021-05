¿Qué es Project Storm?, un servicio de videojuegos en la nube

Información del servicio de juegos en la nube de Walmart, bajo el nombre código Project Storm, fue filtrado revelando las intenciones del gigante de ventas al por menor de entrar en el vasto y competitivo mercado.

En el hilo de correo electrónico, el cofundador de Epic Games, Mark Rein señaló haber jugado la demostración de Walmart en un teléfono android con un controlador de Xbox “y la experiencia se sintió como jugar en PS4 y superior a jugar en Android o iOS", comentó.

Rein reveló al equipo ejecutivo de Epic Games la foto de un clip del juego, que muestra cómo Walmart planea vender el dispositivo adaptable para que los celulares puedan conectarse a un controlador.

¿Epic Games participará en Project Storm?

El desarrollador y editor de videojuegos estadounidense fue una de las muchas editoriales a las que se dirigió Walmart y Rein parecía entusiasmado con la idea y en la propuesta de explorar los servicios como Google Stadia y Nvidia GeForce Now, señaló además que Walmart estaba abierto a explorar diferentes modelos comerciales en busca de una opción asequible y funcional.

No obstante, ante los retrasos del proyecto Epic Games decidió asociarse con Nvidia para lanzar Fornite, uno de sus juegos insignia, el año pasado.

¿Cuándo saldrá Project Storm?

Walmart estaba planeando crear su nube con el concepto de “ecosistema abierto”, es decir, tendría la capacidad de transmitir desde la nube o descargar juegos y jugar localmente, los documentos señalaron que la tecnología que impulsa el proyecto Storm es de LiquidSky, un servicio que walmart adquirió en 2018

Noticias Relacionadas Estos son los videojuegos que llegan gratis a Xbox en mayo

La información filtrada señala que Walmart planeaba lanzar la versión beta en julio de 2019 aunque no se conocen detalles de cuándo se podría lanzar o si es que algún día verá la luz; hasta el momento la compañía no ha hecho declaraciones oficiales de sus intenciones de lanzar el servicio de juegos en la nube y, de acuerdo con fuentes familiarizadas, dijeron a The Verge que tanto editores como desarrolladores se inscribieron para en el proyecto para producir o albergar juegos en el servicio de Walmart.