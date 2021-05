WhatsApp: así puedes activar el nuevo "modo vacaciones"

La app de mensajería instantánea Whatsapp es el medio de comunicación donde enviamos y recibimos mensajes de todo tipo, de trabajo, escuela, familia, amigos, de amor e, incluso, existen chatbots de empresas o servicios con los que puedes interactuar para la solución de un problema relacionado con un servicio que utilices normalmente. Recibimos y enviamos mensajes a todas horas, sin importar que sean las 2 de la madrugada los mensajes están a la orden.

Por eso, hay ocasiones que queremos desconectarnos de toda red social, especialmente si nos encontramos en días libres o de vacaciones. ¿Te imaginas estar de vacaciones y en la playa y qué te lleguen decenas de mensajes del grupo de trabajo o memes de tus compañeros de la escuela? Pues Whatsapp ha pensado en tí y en todos los que deseamos unas vacaciones tranquilas.

En modo vacaciones

El "Modo Vacaciones", anunciado para la nueva beta de la actualización de WhatsApp está dedicado para todos sus usuarios que deseen descansar un par de días de los mensajes constantes de nuestros amigos, compañeros y familiares. Lo único que tienes que hacer es archivar la conversación, sin tener que eliminar o bloquear a tus contactos, deja´ras de recibir notificaciones de mensajes.

Sin embargo, no solo archiva y silencia las notificaciones, sino que también los mensajes no aparecerán en tu pantalla principal, cosa que sucedía cuando solo archivas una conversación; al archivarla y recibíamos un mensaje de dicha conversación, ésta volvía a aparecer al inicio de la pantalla principal de Whatsapp, con el modo vacaciones esto ya no sucede.

¿Cómo activarlo?

Si lo que quieres es activar este modo, sigue estos pasos:

Ve a la sección de "archivados"

Elige "ajustes de archivado"

Selecciona la opción "activar" modo vacaciones

¿Y si también quiero el modo oscuro?

El modo oscuro siempre es uno de los temas más importantes o sobresalientes a la hora de hablar de redes sociales, pues además de proteger nuestra vista, también da un toque de genialidad a nuestras aplicaciones, por eso, si aún no activas el modo oscuro de Whatsapp en tu smarthphone aquí te decimos cómo hacerlo.

Estando en la pantalla principal de Whatsapp selecciona "más ajustes"

Después selecciona ajustes

Posteriormente da click en Chats y selecciona "Tema"

Por último elige una de las opciones: Oscuro, activa el modo oscuro.

