Tecnología contra la extinción: Así se está usando para salvar especies

El uso de la tecnología ha extendido su uso a grado que la utilizamos en todas nuestras actividades. La tecnología no solo es utilizada en ámbitos financieros, de investigación o para el entretenimiento, sino para la salud, el desarrollo humano y, en este caso para la protección de los animales. Por ello, te dejo algunos de los usos que se les puede dar a la Inteligencia Artificial (IA), a los drones e, incluso, al GPS.

La IA en la Antártida

A partir de un estudio elaborado por la British Antartic Survey, se descubrió que los pingüinos emperador son más vulnerables al cambio climático y que, para el año 2100, podría extinguirse completamente de la fas de la Tierra.

A consecuencia de esto, la compañía Gramaner hizo posible que científicos e investigadores pudieran utilizar la IA para contar el número de pingüinos que existe actualmente en la Antártida. El proyecto llamado Penguin Watch, con ayuda de Microsoft All for the Earth, puede usar visión por computadora y, además, usar datos de las imágenes de las colonias de pingüinos para poder realizar conteos exactos.

Los Drones y la Vaquita Marina

En México, en el año 2017, la Secretaria de Marina (SEMAR) invirtió más de 67 millones de dólares en la compra de drones, ¿la razón? para realizar vuelos de vigilancia para detectar posibles ilícitos en contra de esta especie endémica.

Por su parte, un equipo de investigadores de Australia, han asegurado que el uso de drones es idóneo para la obtención de datos precisos a a hora de contar el número de animales de una especie.

El GPS y varias especies

El uso de los geolocalizadores o GPS es de gran ayuda a la hora de monitorear los movimientos de una especie, por ejemplo, en la sabana africana son de gran ayuda a la hora de monitorear elefantes. También, en los océanos se utilizan para poder rastrear a las ballenas o algunas especies de tortugas o mamíferos como lobos marinos. Esto ayuda a los investigadores a tener, tambié, un control sobre las actividades de diferentes especies de animales

