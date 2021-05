¿Por qué fiscales de Estados Unidos piden que Facebook detenga su Instagram para niños?

La National Association of Attorneys General (NAAG) de los Estados Unidos de Norteamérica o Asociación Nacional de Procuradores Generales en español, dirigió un escrito a Mark Zuckerberg dueño de la compañía y red social Facebook para instarlo a que desista con el proyecto de la creación de un nuevo producto o versión de Instagram para menores de 13 años.

Aunque la red social basada en compartir fotos y videos establece en sus condiciones generales que está dirigida a personas mayores de edad, recientemente anunciaron que se encuentran trabajando en una versión restringida para niños menores de 13 años que atraería a usuarios jóvenes a los que actualmente no se les permite usar la aplicación.

¿Cuáles son las razones por las que no quieren un Instagram para niños?

De acuerdo con el comunicado lanzado por la NAAG, que lleva por título "Attorneys General Urge Facebook to Abandon Launch of Instagram Kids", acusan que Facebook anteriormente ya ha tenido casos donde no aseguran la privacidad de sus usuarios y han presentado otros sucesos de acoso a personas menores de edad.

"... Facebook históricamente no ha logrado proteger el bienestar de los niños en sus plataformas. Los fiscales generales tienen interés en proteger a nuestros ciudadanos más jóvenes, y los planes de Facebook de crear una plataforma en la que se aliente a los niños menores de 13 años a compartir contenido en línea son contrarios a ese interés". Noticias Relacionadas Tiembla Mark Zuckerberg; usuarios de iOS rechazan que Facebook e Instagram recopilen sus datos

Signal explica cómo recopila datos Facebook y es censurada NAAG

Otro de los argumentos más fuertes que este documento expone es el latente peligro al que los menores de edad se verían expuestos ante la comunidad de los agresores sexuales pedófilos.

Noticias Relacionadas Facebook e Instagram bloquean transmisiones en vivo desde Colombia, denuncian usuarios

"...otros usuarios, incluidos los depredadores, pueden ocultar sus identidades utilizando el anonimato de Internet. Un informe encontró un aumento del 200% en los casos registrados en el uso de Instagram para atacar y abusar de los niños durante un período de seis meses en 2018 y los informes de la policía del Reino Unido documentaron más casos de acoso sexual en Instagram que en cualquier otra plataforma. Solo en 2020, Facebook e Instagram reportaron 20 millones de imágenes de abuso sexual infantil".

Por último pero no menos importante, exponen el tema de salud mental y el ciberbullying como otro de los puntos en contra por los cuáles consideran inviable la realización del proyecto de Facebook, pues la NAAG recalca que los menores de edad son más propensos a recibir comentarios negativos por parte de sus compañeros de escuela respecto a su apariencia física además de que al entrarse en una etapa adolescente se encuentran en un cúmulo de sentimientos que sin la guía necesaria y siendo bombardeados por estereotipos o comentarios agresivos, podrían derivar en suicidio.

¿Qué ha dicho Facebook e Instagram?

Hasta la fecha, Zuckerberg y compañías no han hecho comentarios al respecto acerca del documento de la NAAG. Sin embargo al presentar el proyecto durante el primer trimestre del 2021 y de acuerdo con información de Forbes, mencionaron que la seguridad y privacidad serían prioridad dentro de las redes sociales que planean para sus usuarios menores de edad :

Un portavoz de Facebook declaró que la compañía “acaba de comenzar a explorar una versión de Instagram para niños” y añadió que se compromete a “no mostrar anuncios en ninguna experiencia de Instagram que desarrollemos para personas menores de 13 años”. La compañía también dijo que acordó que cualquier versión de la aplicación para compartir fotos “debe priorizar la seguridad y privacidad, y consultaremos con expertos en desarrollo infantil, seguridad infantil y salud mental, y defensores de la privacidad”. Forbes