Signal explica cómo recopila datos Facebook y es censurada

Tras la salida de iOS 14.5 y su herramienta de transparencia de seguimiento para los dispositivos de Apple, Facebook y la firma de ‘la manzana mordida’ comenzaron una pelea en la que la red social acusa a los de Cupertino de afectar su modelo de publicidad, pues ahora será difícil obtener datos de los usuarios para ofrecer publicidad personalizada.

Mientras Facebook lucha por convencer a los usuarios de iOS de aceptar el rastreo notificando con una campaña que incluso menciona que Facebook e Instagram son gratuitos por ese modelo de negocios, considerado por muchos como invasivo a la privacidad digital, Signal, una app de mensajería instantánea, puso en evidencia los datos que la red social de Mark Zuckerberg toma de los usuarios.

Facebook sabe absolutamente todo de ti

A través de una entrada en su blog con el título “Los anuncios de Instagram que Facebook no te mostrará”, Signal aclaró que el modelo de Mark no es ilegal, ni está oculto para los usuarios, pero estos últimos no saben en realidad lo que significa y cuánta información de su vida diaria están proporcionando.

La idea de Signal fue “traducir” los anuncios que vemos en Facebook o Instagram para que la gente tuviera una idea más clara de cómo se decidió que ese anuncio aparecería al inicio. Algunas de las frases que se ven en los distintos anuncios de Signal son:

“Estás viendo este anuncio porque eres maestro, pero lo más importante es que eres Leo (y estás soltero).

“Este anuncio utilizó tu ubicación para saber que estás en Berlín”

“Tu actividad en línea muestra que estás yendo a boxear y probablemente lo estás haciendo en la motocicleta que acabas de comprar.”

Esto no sólo fue “por buena onda”, sino que en realidad se trató de una campaña para promocionar la propia app de Signal; pero cuando la firma trató de subirla a Facebook, sólo recibió un bloqueo y la cuenta como anunciante quedó suspendida.

Brian Acton, cofundador de WhatsApp y exempleado de Facebook donó 50 millones de dólares a Signal en 2018 para que siguieran con el desarrollo y crecimiento de la la plataforma enfocada en la privacidad de los usuarios. Ese mismo año Acton apoyó el movimiento #DeleteFacebook como sucedió en 2020 con Elon Musk.

msb