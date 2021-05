¿Cómo quitar la marca de agua de TikTok para subir tus videos a Reels y que tengan más alcance?

La creación de contenido para plataformas como TikTok no es tan sencilla como parece, existen creadores que pueden pasar semanas planeando y grabando pequeños clips que darán como resultado una pieza genial, sin embargo, si creaste tu contenido en TikTok, Reels, de Instagram, no te dejará tener un buen alcance debido a la marca de agua que la plataforma de origen chino agrega a los videos cortos.

No sufras más pensando en grabar dos veces el mismo contenido, aquí te daremos dos trucos infalibles para llenar tus redes sociales del mejor contenido sin esfuerzo extra.

¿Cómo se hace?

Descarga la aplicación SnapTik, esta app te permite descargar los videos de TikTok sin la marca de agua y está disponible para Android, iOS y para hacer desde la web.

Abre la app de TikTok dirígete al video que quieres liberar de la marca de agua y en las opciones de compartir video elige la que te permite copiar el enlace o la url.

dirígete al video que quieres liberar de la marca de agua y en las opciones de compartir video elige la que te permite copiar el enlace o la url. Dirígete a SnapTik y en el cuadro de texto pega el enlace.

y en el cuadro de texto pega el enlace. Una vez pegado el enlace haz clic en el botón verde de descarga

Enseguida aparecerán tres botones azules con opciones de descarga, deberás presionar la opción “descargar servidor 1”

Al final podrás guardar el video en tu galería o carrete y listo, tu video no tendrá la marca de agua y podrás subirlo a Reels.

Es importante señalar que, aún cuando los videos no tengan la marca de agua de TikTok, Reels no le dará el alcance que buscas si el audio no cambia, así que para complementarlo, busca un audio distinto a los que en muchas ocasiones vienen predeterminados en TikTok y que podrían hacer fracasar tu contenido en Reels.

Asimismo, otra forma de quitar la marca de agua de los videos de TikTok es por medio de la web SSSTikTok, lo “negativo” de esta opción es que no existe como tal una app que puedas descargar por medio de tienda digital de iOS, en PlayStore sí existe.

Una vez copiado el enlace lo pegas en el cuadro de texto y presionas “descargar”, saldrán tres opciones, da clic en descargar sin marca de agua, es decir, la primera opción para por último elegir la opción de guardar en tu galería o carrete.

Con estas dos opciones te olvidarás de romperte la cabeza pensando en qué contenido grabar para cada red social y podrás aprovechar al máximo tus recursos.

cjv