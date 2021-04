The Last of Us Parte 3: Esto es lo que sabemos de la "próxima entrega" de Naughty Dog

The Last of Us se ha convertido en uno de los videojuegos más polémicos de los últimos años, tras el lanzamiento de su segunda parte en 2021, año en el que también fue coronado como videojuego del año superando a Ghost of Tsushima, este título fue criticado por temas de la historia que involucra una pandemia y la vida protagonista que da un giro "inesperado" tras llegar a la adolescencia.

Pese a todos estos revuelos, The Last of Us Parte continúa siendo uno de los títulos más queridos por la comunidad gamer. Por esta razón, es que muchos jugadores se han preguntado ¿para cuándo llegará una tercera entrega? Ahora sabemos, gracias a su director Neil Druckmann, que The Last of Us Parte III podría ser realidad.

De acuerdo con las declaraciones de Druckmann, compartido en el podcast Script Apart, existe la posibilidad de una secuela:

No sé cuánto quiero revelar... Halley Gross y yo escribimos un esquema para una historia, que no estamos haciendo, pero espero que algún día pueda ver la luz, que explora un poco lo que sucede después de este juego. Ya veremos Noticias Relacionadas Nuevo remake de 'The Last of Us' podría llegar próximamente a PS5

Sin embargo, Druckmann también ha mencionado que de momento el videojuego no se encuentra en desarrollo, ya que "estos títulos requieren mucho para hacer. Primero, quieres asegurarte de que te entusiasma la idea que tienes, que parezca que es un desafío".

Por ahora, debemos conformarnos con la serie que ya se encuentra en desarrollo y esperar más novedades y noticias de Naughty Dog.