Blue Origin: La empresa de Jeff Bezos está a un paso de enviar astronautas al espacio

La carrera por convertirse en la primera empresa en ofrecer viajes turísticos al espacio se ha vuelto cada día más reñida, compañías como SpaceX, de Elon Musk, o Blue Origin, de Jeff Bezos, trabajan con reloj, pero, ¿Quién llegará primero?

Mientras que SpaceX está a pocos días de lanzar su segunda misión tripulada en colaboración con la NASA, Crew-2, Blue Origin se prepara para comenzar sus primeros lanzamientos, con astronautas en 2022.

A primeras horas del día, Blue Origin completó con éxito su decimoquinta misión consecutiva al espacio, esta prueba se trató de una serie de simulaciones para ensayar los movimientos y operaciones de los astronautas para futuros vuelos con clientes a bordo. Esta misión marcó un paso de verificación antes de volar a los astronautas.

Los astronautas realizaron una serie de pruebas desde el interior de la cápsula, incluida una verificación de comunicaciones con el comunicador de la cápsula (CAPCOM), los procedimientos para entrar y salir de la cápsula y los preparativos previos al lanzamiento dentro de la cápsula. Después del aterrizaje de la cápsula de la tripulación, los astronautas ensayaron los procedimientos posteriores al vuelo, la apertura de la escotilla y la salida de la cápsula.

Adicionalmente, se realizó el lanzamiento de una nave no tripulada, en su interior estuvo un maniquí llamado Skywalker junto con más de 25,000 postales firmadas por jóvenes, parte de la iniciativa Club for the future. Tras el vuelo, el cohete New Shepard NS-15 aterrizó de forma exitosa en la plataforma, demostrando que las naves del también CEO de Amazon, Jeff Bezos, también son reutilizables.