YouTube podría desaparecer los "no me gusta" en los videos

Youtube es una de las plataformas con mayor demanda a nivel mundial, dentro de ella encontramos videos para todo tipo de gustos y edades. Por esta razón, es que la empresa de Mountain View anunció a través de su cuenta de Twitter que en las próximas semanas tendrá importantes cambios.

La principal novedad es que llegará a la plataforma es la desaparición de los Like, mejor conocidos como dislikes o “no me gusta”. Según informes de Google esta decisión ha sido tomada tras consultar con varios creadores, llegando a la decisión de esconder públicamente los no me gusta.

Esto no significa que el botón de deslike desaparecerá, simplemente el contador dejará de ser visible para los visitantes quedando como información para que el creador continúe midiendo los gustos de sus seguidores.

Por el momento, Youtube se ha limitado a mantener este proyecto como un experimento, sin fecha confirmada de lanzamiento.