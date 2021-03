¿Sabes si tu teléfono Android está certificado? Te contamos cómo revisarlo

Cuando compras un teléfono Android casi nadie se pregunta si tiene un sistema operativo certificado, porque es cierto, hay muchos equipos no cuentan con el aval de Google, como pasa ahora con muchos teléfonos Huawei o marcas no tan internacionales, y es que no es ilegal que usen Android, ya que es un código abierto.

Recientemente se confirmó que Google Mensajes y Google Duo únicamente funcionarán en teléfonos con Android certificado, por lo que muchos usuarios se han preguntado cómo pueden revisar si su equipo podrá seguir usando las apps o servicios de Google sin problema alguno.

Este tipo de dispositivos no cuentan con los estándares de calidad y seguridad de Google, de hecho, no cuentan con Play Protect para garantizar así seguridad a los usuarios a la hora de descargar aplicaciones.

Los escenarios

Cuando un smartphone se lanza al mercado, puede ocurrir que no tenga aún la certificación definitiva, pero que al poco de estar ya disponible la obtenga. Otro caso es que Google no haya aprobado dicho fabricante, pero que el teléfono se lance de todos modos, porque el fabricante así lo decide.

Cómo saber si tu móvil Android en qué estatus está es un proceso sencillo, ya que es algo que podremos comprobar en el propio teléfono, para así salir de dudas en todo momento. Uno de los primeros indicios que tendrías que tener en cuenta para saber si está o no respaldado por la compañía de Mountain View es que determinadas aplicaciones no te funcionan, es más, ni podrás descargarlas.

Pero para no tener ninguna duda, haz el siguiente proceso:

Abre la Play Store.

Pulsa en el icono de las tres rayas para desplegar el menú lateral.

Entra en los ajustes.

Desciende hasta la sección de Información.

Fíjate en el último apartado «Certificado de Google Play». Allí te dirá si tu celular está o no certificado.



msb