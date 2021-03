¡Buenas noticias! Amazon confirma nueva película de Hellsing a cargo del escritor de la saga de John Wick

Puede que Amazon no sea considerada una plataforma de anime, puesto que no incluye grandes títulos de este contenido, sin embargo, esto no significa que la plataforma cierre las puertas a nuevos proyectos y a nuevas producciones audiovisuales.

De hecho, tal como informa Deadline, Amazon está muy interesada en el manga Hellsing, razón por lo que ha decidido llevarlo a una producción, no en formato anime sino en película de acción real, que además va a contar con el guionista de la serie John Wick, Derek Kolstad que se va a encargar de su adaptación.

Desde que mi hermano me introdujo en el mundo del manga y del anime de Hellsing hace unos años, he estado obsesionado con adaptarlo. Así que cuando Mike Callaghan y su equipo consiguió hacerse con los derechos y formó equipo con Brian Kavanaugh-Jones y Amazon, no sé... esto es un sueño. - Kolstad.

Hellsing, es uno de los animes más populares, escrita e ilustrada por Kouta Hirano, esta serie reimagina a Drácula como Alucard, un agente especial de la organización Hellsing, que está bajo el mando de Integra Hellsing, la bis bis nieta de Abraham Van Hellsing, cuya misión es proteger Inglaterra y el mundo entero de vampiros, ghouls, y otras amenazas sobrenaturales. El manga también se centra en la historia de una de sus nuevas reclutas, la ex-oficial de policía, Seras Victoria.

Por el momento, no se han confirmado más detalles acerca de los protagonistas o el resto del elenco que llevará el desarrollo de este proyecto. También se desconoce su fecha de estreno, sin embargo el saber que Kolstad estará participando en este proyecto nos hace pensar que el resultado será bastante bueno.