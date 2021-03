Próximos iPhone vendrán con un revolucionario sistema de carga

Conforme pasan las semanas los rumores sobre los siguientes iPhone crecen. Ahora se filtró una patente de Apple revela que al menos existen intenciones de crear un nuevo sistema de carga magnética con la combinación entre el estándar de carga Qi y el MagSafe que conocimos en el Mac.

Aunque los amantes de Apple y la tecnología quisieran ver un iPhone con USB-C, parece que a la compañía de la “manzana mordida” preferirán este sistema que tiene varias ventajas y algún inconveniente, como por ejemplo la velocidad de la carga, el cual sería un reto a cambiar para dar carga rápida.

Cambiaría un poco el diseño del dispositivo. Foto: Especial.

Justo eso es lo que se ve en la patente, la solución: una ranura de contacto físico entre el cargador y el iPhone daría la posibilidad de una una carga veloz, de menos generación de calor, de mayor eficiencia energética, entre otras cosas.

Una de las simplificaciones que Apple busca en esta patente es que los imanes jueguen un papel más importante en el sistema, pues permitiría cierto movimiento del cabezal del cable en sí sin que los conectores individuales perdieran la conexión. Además, esto traería cambios en el diseño del equipo, pues veríamos un puerto sin agujeros, simplemente con una distribución de imanes interior y los conectores necesarios.

Así luciría el puerto. Foto: Especial.

Un nicho para el cambio

Lo cierto es que el mundo de los celulares ha sufrido un estancamiento, tanto en diseño como en software, ya no hay transformaciones radicales como en los primeros años, pero en el campo de la carga de dispositivos hay mucho campo para la innovación. Esto abriría la puerta a un sistema de carga con el que llenar las baterías de un Mac, un iPhone, un iPad o un Apple Watch sería muy fácil y con el mismo cable.

¿Para cuándo?

Aún no hay fechas sobre esta nueva tecnología, es muy probable que no salga a la luz junto con el iPhone 13, el cual se espera que se presente en septiembre y en ese mismo mes se ponga a la venta. No queda más que esperar por los comunicados oficiales de Apple.

msb