Black Ops Cold War y Warzone: Conoce todas las novedades que llegarán en la Temporada 2

Call of Duty es una serie de videojuegos de disparos en primera persona, de estilo bélico, inspirada en la guerra fría que ha trascendido a lo largo de varias secuelas, y diferentes "historias".

En esta ocasión, nos encontramos con nuevos contenidos para la segunda temporada de Call of Duty: Black Ops Cold War y Warzone. La historia continúa con el agente especial de la CIA Russell Adler, todavía desaparecido, y el Armisticio intentando contener la propagación de una amenaza desconocida dentro de Verdansk, no hay mejor momento para que la segunda temporada de Call of Duty: Black Ops Cold War y Warzone reciba algunos refuerzos.

¿Cuáles son las novedades de Call of Duty: Black Ops Cold War y Warzone?

La Temporada 2 se lanzará a ambos juegos esta semana, dentro de las novedades se encuentran nuevos mapas, modos y características nuevas para Black Ops Cold War, además de dos nuevos operadores, el nuevo fusil de precisión ZRG 20 mm y nuevos lotes que también estarán disponibles en Warzone.

Además, durante esta segunda temporada podrás acceder a nuevo contenido de Zombis en Brote, para demostrar tus habilidades en el nuevo Juego de armas con proyectos y luchar para llegar a la cima en el debut de los torneos de Tiroteo.

También se ha confirmado la llegada de dos nuevos mapas Miami Strike, para partidas 6 vs 6 que se une como un mapa más cerrado con formas totalmente nuevas de jugar en comparación con la iteración nocturna original. Mansión, por su parte es un nuevo mapa para partidas cortas 2vs 2 o 3vs3. La Mansión se une a las rotaciones de mapas de Tiroteo y Enfrentamiento, y promete combates frenéticos a través de sus lujosos patios.

¿Cuándo llegará la temporada 2 a Call of Duty: Black Ops Cold War y Warzone?

Este contenido estará disponible tras las actualizaciones de Black Ops Cold War el 30 de marzo a las 06:00 CEST y Warzone el 31 de marzo a las 08:00 CEST.