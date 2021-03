Por qué NO debes regresar las llamadas perdidas de desconocidos; conoce la ESTAFA "wangiri"

A pesar de que las leyes que existen de protección de datos y privacidad, nuestros datos personales, como el número de tu teléfono, suelen estar en manos de más personas de las que pensamos, lo que resulta particularmente peligroso.

Esto es algo que juega en nuestra contra a la hora de recibir emails o llamadas de números desconocidos, por lo que esto es aún más peligroso cunado nuestro número se utiliza dentro de una estafa telefónica.

Es precisamente por este motivo que a continuación te contamos por qué nunca debes devolver llamadas perdidas de los números desconocidos, pues se podría tratar de la estafa telefónica Wangiri que te puede salir muy cara.

¿De qué trata esta estafa telefónica?

En los últimos meses se han vuelto frecuentes las estafas de este tipo, mismas que buscan lucrarse a costa del usuario, quien no es consciente del problema hasta que no recibe la factura mensual de su operadora, en donde los cobros que le llegarán son de cantidades económicas exuberantes.

Cuando decimos que no debemos devolver las llamadas perdidas no hablamos de una llamada de un conocido, sino de esas llamadas que provienen de un número con cifras extrañas o simplemente un número que no tengas registrado. Cabe destacar que es importante no devolver una llamada de un teléfono desconocido salvo que estemos esperando algo importante.

El término Wangiri surgió en Japón hace más de 10 años; sin embargo, en inglés se conoce como “one ring” mientras que en español es “llamada y corta”, y como su nombre lo dice, se trata de estafas telefónicas en donde te llaman y sólo suena una vez.

Esto está relacionado con que este tipo de estafas se realizan con llamadas que no dan al usuario tiempo a contestar y que se quedarán como llamadas perdidas en el terminal.

A partir de ahí, la curiosidad de muchos usuarios les hará llamar de regreso, este es el momento en el la estafa ya estará completada, esto debido a que los delincuentes que están detrás de estas estafas utilizan un marcador telefónico automático que produce múltiples llamadas por minuto.

El problema llega cuando la persona decide devolver la llamada, ya que son números extranjeros o tarifas premium pueden llegar a costar hasta miles de pesos, por lo que no es recomendable regresar la llamada a los números raros, pues son estos los que utilizan el modus operandi "Wangiri".

