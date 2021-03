Apple podría estar trabajando en un nuevo iWatch más resistente

Apple podría estar a pocas semanas de revelar un nuevo dispositivo, de la familia iWatch que llegaría con importantes mejoras en su rendimiento y resistencia.

Según reportes de Bloomberg la compañía se encuentra a pocas semanas de un nuevo evento en el que posiblemente revelarán un nuevo smartwatch. Este dispositivo podría estar en fase de pruebas dentro de la compañía bajo el nombre conceptual de Explorer Edition.

El medio estadounidense ha mencionado que el dispositivo llegaría con un diseño parecido al Casio G-Shock, que incluso habría adoptado la cubierta exterior de goma para hacerlo más resistente a golpes y caídas.

Adicionalmente, podría contar con una nueva función para monitoreo de actividades acuáticas, es decir, deportes en agua.

Por el momento no se ha revelado más información al respecto, sin embargo es probable que este nuevo dispositivo no llegue a reemplazar al actual Apple Watch, si no más bien llegaría como una opción extra para el consumidor.