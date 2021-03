Dónde ver Snyder Cut de ‘La liga de la justicia’ en México | Te decimos CUÁNTO cuesta

Al fin llegó el tan esperado día, por fin todos los fanáticos de DC Cómics podrán disfrutar del esperado Snyder Cut de ‘La liga de la justicia’ en México. Pero la pregunta es ¿dónde y cuánto costará?



Esta película en la que aparecen los actores de las últimas películas, Ezra Miller, Henry Cavill, Gal Gadot, Ben Affleck, Jason Momoay Ray Fisher, a pesar de que se trata de una historia que no ocurre después de Batman vs Superman, se estrenó en HBO Max en Estados Unidos.



En México, seguimos esperando la fecha exacta de la llegada de HBO Max, pero esto no quiere decir que no podamos verla hoy 18 de marzo.



Si ya no aguantas las ganas de ver la película aquí te decimos algunas opciones de plataformas en las que la película estará disponible para renta con un costo extra:

-Apple TV

-Amazon Prime Video (en su tienda)

-Claro Video

-Cinépolis Klic

-Google Play

-iZZi

-Totalplay

El precio de renta de esta película dentro de estas plataformas varía entre los 60$ y los 299$ pesos.

La película tiene una duración de más de 4 horas, por lo que planea bien tus tiempos cuando tengas pensado rentarla.