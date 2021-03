¡CUIDADO! Si recibes este correo de Resident Evil Village no lo abras, es una ESTAFA

Los cibercriminales se encuentran siempre al día con los temas en tendencia, buscando una oportunidad perfecta para asestar ataques. Y la industria de los videojuegos está exenta.

Esta semana, Resident Evil Village se convirtió en un "gancho" para atraer nuevas víctimas, tras sufrir un drástico incremento de popularidad, a pocas semanas de su llegada al mercado.

Partiendo de ese creciente interés, los cibercriminales han comenzado a enviar "invitaciones" con supuestos accesos anticipados al juego, sin embargo, el propio publisher Capcom ha salido a desmentir. De acuerdo con la compañía, hasta el momento no existe ningún tipo de acceso anticipado:

Queremos informar que estos correos NO son de Capcom y aparentemente son intento de phishing de parte de un tercero no autorizado. Si recibiste un mensaje con estos elementos, por favor NO descargues ningún archivo ni lo contestes y bórralo de inmediato.