¡ES OFICIAL! Xbox Game Pass recibirá estos juegos de Bethesda esta semana

El pasado 9 de marzo, se concretó la compra de Bethesda por parte de Microsoft, algo que se había anunciado desde septiembre de 2020. Sin embargo, la noticia que más sacudió al mundo gamer fue que con esta adquisición, los títulos como Doom, Fallout o Rage podrían ser exclusivos de Xbox y PC.

Según los términos del acuerdo, Microsoft adquirió ZeniMax Media por 7 mil 500 millones de dólares (más de 161 mil millones de pesos). Con esta cantidad, además de adquirir las sagas anteriormente mencionadas, también se apropiará de: Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog y Roundhouse Studios.

¿Cuándo llegarán los juegos de Bethesda a Xbox Game Pass?

A través de un comunicado, Microsoft mencionó que los juegos estarán disponibles está misma semana, específicamente a partir de mañana, 12 de marzo de 2021:

Gracias a todos nuestros jugadores por acompañarnos en este increíble viaje y a los millones de fanáticos de Bethesda en todo el mundo. Ahora que somos un equipo, podemos empezar a trabajar juntos en el futuro que tenemos por delante. Tendremos más para compartir sobre lo que sigue para nuestros equipos a finales de este año. Mientras tanto, para celebrar adecuadamente este momento especial.

¿VIDA EN MARTE? El rover de la NASA, Perseverance, podría revelarlo muy pronto Agregaremos juegos Bethesda adicionales a Xbox Game Pass a finales de esta semana. ¡Estén atentos para más detalles!.

¿Cuáles videojuegos llegarán a Xbox Game Pass?

Microsoft ha confirmado que el primer lote que llegará estará a cargo de 20 de los títulos más importantes de Bethesda entre los que destacan Doom, Wolfenstein, la saga de Fallout, The Elder Scrolls y The Evil Within.

¿Los juegos de Bethesda llegarán a PlayStation?

En una entrevista para el medio Kotaku, Phil Spencer, jefe de la división Xbox de Microsoft, habló sobre la posibilidad de que los títulos del estudio lleguen a consolas como la nueva PlayStation 5, ante esta interrogante el ejecutivo fue muy claro y mencionó que "los juegos únicamente estarán disponibles para Xbox, porque así sólo así podrían funcionarles el trato".

Con esta adquisición, Xbox Game Studios podría buscar que la competencia con Sony y su consola PlayStation sea todavía más reñida, pues el desarrollo de títulos exclusivos sería una de las nuevas estrategias.