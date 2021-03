Mario Day 2021: Cinco datos curiosos que debes saber | ¡Mario Bros tiene hasta una Avenida en su honor!

Hoy es Mario Day, el día en el que festejamos a Mario Bros, un plomero italiano, creado por japoneses que habla inglés.



Hace 36 años debutó Super Mario Bros., juego que popularizó el Nintendo Entertainment System.

Con él los jugadores podían correr por la pantalla, saltar, ir avanzando en los diferentes niveles y superar obstáculos. Después de este increíble debut, Nintendo siguió lanzando videojuegos protagonizados por Mario Bros, el último fue Super Mario 3D World + Bowser’s Fury que salió para Nintendo Switch hace un par de semanas.

Aquí te contamos 5 datos curiosos del videojuego que tal vez no conocías:



1.- No se sabe en realidad cuál es el apellido de Mario. Nintendo ha dicho que es Mario, por eso Mario y Luigi son los “Mario Bros” cosa que es bastante extraña porque entonces Mario se llamaría: Mario Mario.

En otras ocasiones los funcionarios de Nintendo han dicho que Mario no tiene apellido.

2.- El personaje de Mario apareció por primera vez en el videojuego Donkey Kong y era mejor conocido como Jumpman porque tenía que ir saltando los barriles que le aventaba Donkey Kong para salvar a la princesa.





3.- Mario no solo aparece en los videojuegos, en 1989 tuvo una serie llamada The Super Mario Bros. Super Show! donde evidentemente, él era el protagonista.

4.- Su fama va más allá de los videojuegos y la televisión, en Zaragoza, España, hay una calle que fue nombrada en su honor. Se trata de la Avenida Super Mario Bros, que cruza con calles que también les sonarán familiares:

Calle la Leyenda de Zelda

Calle Tetris

Calle Gran Turismo.



Aquí te dejamos el link para que lo veas.

5.- Mario Bros apareció en la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Río para dar un pequeño adelanto de lo que podríamos ver en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020 que fueron pospuestos por la pandemia. Esperemos que en este 2021 Mario haga su aparición de nuevo para emocionar a todos los Nintenderos.