¿Qué pasó el 24 de febrero? Nace Steve Jobs; estos son los datos curiosos que desconocías del fundador de Apple

Steven Paul Jobs nació en San Francisco, California, el 24 de febrero de 1955 y falleció en Palo Alto, el 5 de octubre de 2011. Fue un empresario y magnate de los negocios en el sector informático, cofundador y presidente ejecutivo de Apple y máximo accionista individual de The Walt Disney Company.

Apple es probablemente la empresa más innovadora del sector, Jobs es considerado un mago de la informática y fue uno de los más influyentes de la era tecnológica. Sus ideas visionarias en el campo de los ordenadores personales, la música digital o la telefonía móvil revolucionaron los mercados y los hábitos de millones.

Datos curiosos que de Steve Jobs

Una de los datos de la vida de Jobs que poca gente conoce es que fue adoptado; sus padres biológicos decidieron dar en adopción a su hijo ya que creían ser demasiado jóvenes para criar bebé. Paul y Clara Jobs lo adoptaron y prometieron que un día Steve recibiría educación universitaria, aunque esto no se cumplió.

Era un budista Zen y adoptó muchas de las costumbres de esta escuela de budismo, como la meditación regular y caminar descalzo. Se dice que además, era frugívoro y no consumía ningún tipo de alimento animal. De hecho, se cree que Apple obtuvo su nombre en parte porque las manzanas eran su fruta favorita.

Steve Jobs negó ser el padre de su hija Lisa durante muchos años, aunque tiempo después la reconoció y hasta llamó a uno de sus productos con su nombre, sin embargo, no obtuvo buenos resultados.

Una de los datos de la vida de Jobs que poca gente conoce es que fue adoptado. Foto: Especial

Steve Jobs en el trabajo

Se cuenta que durante la primera junta directiva de Apple se les dio a cada uno de los trabajadores una tarjeta con su nombre y número de empleado; a Steve Wozniak, su socio, le dieron el 1 y a Jobs el 2, pero no descansó hasta que tuvo el número cero 0 para estar antes que Wozniak.

Steve Jobs fue despedido de Apple en 1985, luego de una pelea con el entonces director ejecutivo, John Sculley. Regresó a la compañía en 1996 cuando esta compró la empresa de computadoras NeXT, también fundada por el genio de la tecnología. Un año después, se convirtió en el nuevo CEO.

Uno de los secretos mejor guardados es que vendió un ordenador NeXT al rey Juan Carlos tras una breve conversación en una feria de San Francisco. La anécdota resulta curiosa si se toma en cuenta que el ordenador, que aún no había llegado a los comercios, era un equipo concebido para uso científico y no personal.

Fue uno de los fundadores de Pixar, cuando en 1986 compró la división de animación de Lucasfilm y le cambió el nombre a Pixar Animation Studios. Al final, la compañía fue adquirida por Walt Disney Studios en 2006 y Jobs se convirtió en el mayor accionista individual de Disney al adquirir el 7 por ciento de las acciones.

kyog