¿Conoces las tarjetas SIM, pero conoces la eSIM? Te EXPLICAMOS

Las eSim que también son conocidas como SIM virtual poco a poco reemplazarán las tarjetas actuales que conocemos en el mercado ya que se trata de una evolución.

El nombre de eSIM significa tarjeta sim integrada y la diferencia con la sim tradicional es que no se trata de una tarjeta física de plástico, sino que es una especie de sim virtual que se activa directamente en los teléfonos que son compatibles con la misma.



Al no ser una tarjeta física, la eSIM tiene la ventaja de que no se daña con el uso y el usuario puede modificar los parámetros de las eSim asociadas a su cuenta directamente desde su teléfono sin tener que meterla y sacarla de su dispositivo.



Otra de las ventajas de esta nueva tecnología es que el diseño de los celulares podrá modificarse ya que el espacio que ocupa la ranura de una tarjeta SIM podría ser utilizado para tener nuevas y diferentes funciones.



¿Qué pasa si pierdo mi celular?

Exactamente lo mismo que con una tarjeta SIM, debes bloquear tu celular lo antes posible.



msr