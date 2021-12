Google: Estas fueron las películas más buscadas en el 2021

Google ha dado a conocer la información más buscada a lo largo de este 2021 en diversas categorías. En el caso de México, las películas que generaron un mayor interés en la audiencia están relacionadas con historias de superhéroes.

En consecuencia, la película con más búsqueda fue Eternals, la cual se estrenó el 4 de noviembre. El filme fue dirigido por Chloé Zhao y protagonizada por Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington, Gemma Chan, Ma Dong-seok y Kumail Nanjiani, entre otros.

En tanto, en segundo lugar se colocó Godzilla vs Kong, la cual dirigió Adam Wingard. Fue la tercera película de la saga Godzilla (2014), Kong: La Isla Calavera (2017) y Godzilla: King of the Monsters (2019).

Y el tercer sitio lo ocupó Venom: Carnage liberado. Lo que muestra que este año lo dominó Marvel con sus producciones, al colocarse 4 en el Top-10.

Lo más buscado en México

Películas

Eternals (4 de diciembre) Godzilla vs Kong (26 de marzo) Venom: Carnage liberado (6 de octubre) Black Widow (9 de julio) Cruella (28 de mayo) Rápidos y Furiosos 9 (25 de julio) Spider Man No Way Home (29 de noviembre) El Conjuro 3 (4 de junio) Halloween Kills (15 de octubre) Space Jam (16 de julio)

Series y programas de TV

El Juego del Calamar (Netflix) Wandavision (Disney+) Bridgerton (Netflix) Cobra Kai (Netflix) La Desalmada Sex Education (Netflix) Loki (Disney+) Quién mató a Sara (Netflix) Kakegurui (Netflix) True Beauty

Los 10 filmes más buscados en Google en el mundo

Eternals Black Widow Dune Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Red Notice Mortal Kombat Cruella Halloween Kills Godzilla vs. Kong Army of the Dead

