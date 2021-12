The Game Awards 2021: Fecha, horario, nominados y qué esperar de la premiación a lo mejor de los videojuegos

Este jueves 9 de diciembre se celebrará una nueva edición de The Game Awards, la entrega de premios más importante en la industria de los videojuegos.

Al igual que el año pasado, el evento contará con 30 categorías entre las que destacan Mejor Multijugador, Mejor Estudio, Mejor Juego Familiar, Mejor Juego para Móviles, Mejor Banda Sonora, Mejor Juego Independiente y -obviamente- el máximo galardón de la noche: Mejor Juego del Año 2021 (GOTY).

Entre los nominados sobresalen títulos como Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonuats 2, Ratchet & Clank: Rift Apart Y Resident Evil Village, los cuales se perfilan para ganar este jueves alguna de las preseas más peleadas.

La entrega de premios estará a cargo de Geoff Keighley, organizador del evento, quien además anteriormente mencionó que esta edición contará con alrededor de 50 juegos que serán mostrados, todos ellos podrían llegar en algún momento del 2022 o 2023. Además anticipó que la cifra de novedades será de dos dígitos, del total de obras que aparecerán en The Game Awards 2021.

"¿Este año? Oh, Dios, probablemente hay cuatro o cinco cosas de ese nivel. No puedo esperar para mostrarle a la gente estas cosas. Summer Game Fest era algo nuevo que había creado. El hecho de que FromSoftware apostó por mí y por Summer Game Fest, donde podrían haber hecho cosas más tradicionales como en el E3, significó mucho para mí. Fue un gran honor trabajar con los chicos de From, así que estad atentos, puede que haya más por venir".

Dónde ver y a qué hora

La gala virtual de The Game Awards será este jueves 9 de diciembre a las 15:00 horas (Los Ángeles), 23:00 horas (Londres) y 08:00 horas del viernes (Tokio); en el caso de México la transmisión será a las 17:00 horas.

La entrega de premios a lo más destacado del mundo de los videojuegos podrá seguirse en vivo en las plataformas de The Game Awards como YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Steam y TikTok.

¿Cómo votar por tu favorito?

Para poder elegir a tus juegos, jugadores y creadores favoritos en The Game Awards 2021 es necesario que te registres en la página oficial de la premiación; puedes hacerlo con tu cuenta de Twitter, Facebook o Gmail en el apartado que dice Sign In.

Una vez que te registres, te aparecerá en la parte superior de arriba el apartado de nominados, da clic ahí y podrás comenzar a votar por tu favorito de cada categoría.

¿Quiénes son los nominados al GOTY?

La competencia está muy reñida entre todos los nominados al juego del año, mismos que destacaron del resto por su diseño, narrativa, música y otros elementos convirtiéndose en los juegos más queridos de 2021. Sin embargo, solo uno de ellos podrá llevarse el título al mejor juego del año, entre los nominados están:

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonuats 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

SEGUIR LEYENDO:

WhatsApp actualiza los mensajes temporales, te decimos qué mejoras vienen

"Spartacus" de PlayStation: Sony reta a Xbox Game Pass