PlayStation Plus será gratis TODO el fin de semana: paso a paso para acceder al servicio

El servicio PlayStation Plus, que ofrece descuentos en la tienda virtual, jugar online y hasta juegos gratis, estará gratis durante este fin de semana (18 y 19 de diciembre) para los usuarios de PS4 y PS5 quienes no tengan una suscripción mensual y así puedan probar los beneficios que ofrece. El precio de PS Plus en Latinoamérica es de 39.99 dólares por año, 16.99 dólares por 3 meses y 6.99 dólares por un mes, pero ahora tiene un descuento de 50%.

Sony permitirá que todos los usuarios de PS5 y PS4 utilicen las funciones multijugador de PlayStation Plus de forma gratuita; esto finalizará el domingo 19 a las 11:59 horas. Si tú juegas Call of Duty: Vanguard Grand Theft Auto Online FIFA 22, o algún otro título con la opción de juego en línea, podrás conectarte a jugar con tus amigos.

¿Qué debes hacer para gozar de esta oferta?

Para poder aprovechar los días gratis necesitas cumplir con tres requisitos:

Tener una conexión a Internet y tener la consola conectada, preferiblemente con un cable de internet que vaya directo al router.

Tener una cuenta de PlayStation Network. Si no tienes, registrate en playstation.com.

Cuenta de PlayStation Network asociada a la consola.

Luego de eso, podrás acceder a la promoción para jugar en línea sin ningún costo.

Nuevos colores para la PS5

Sony complació a sus fans y anunció que en 2022 lanzará nuevos colores de controles DualSense y las esperadas cubiertas intercambiables para personalizar la PlayStation 5, algo que pedían los jugadores desde que salió la nueva generación. Los mandos tendrán los tonos Cosmic Red y Midnight Black y las cubiertas de PS5 los Nova Pink, Starlight Blue y Galactic Purple.

Estos nuevos modelos van a estar disponibles desde enero del año que viene a nivel mundial, pero es probable que en algunos mercados tarde algunas semanas en que los productos lleguen. En Estados Unidos y otros territorios ya se pueden reservar.

