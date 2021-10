Facebook al desnudo: revelan que premia cinco veces más el emoji del enojo que tus "likes"

Facebook es una de las redes sociales más utilizadas en la actualidad, desde hace cinco años le dio a sus usuarios un nuevo poder, para interactuar con las publicaciones, a través de cinco nuevas formas de reaccionar, siendo estas el "me gusta", "me encanta", "me divierte", "me sorprende", "me entristece" y "me enoja".

Ahora sabemos, que el algoritmo de Facebook también se vio afectado tras dicho lanzamiento, impulsando los contenidos que más reacciones generaban, sin importar si eran de gusto o de enojo, en comparativa con el tradicional me gusta. Es decir, que desde 2017 la red social dio más alcance a publicaciones que generaban interacción a través de emojis y no de likes.

La teoría era simple: las publicaciones que provocaban una gran cantidad de emojis de reacción tendían a mantener a los usuarios más comprometidos, y mantener a los usuarios comprometidos era la clave del negocio de Facebook. - Will Oremus, Washington Post

Sin embargo, este cambio trajo consigo algunas consecuencias "imprevistas", entre ellas, el favorecer publicaciones "controversiales", incluyendo todas aquellas que incluso hicieron enojar a los usuarios, siendo un número importante de ellas noticias falsas y spam.

Las consecuencias del cambio en el algoritmo

En 2019, científicos de datos confirmaron que gran parte de las publicaciones con emojis "me enoja" contenían información falsa, errónea, tóxica o contenido de baja calidad. Razón por la que Facebook se vio obligado a implementar un nuevo plan para controlar el algoritmo.

Por desgracia, durante tres años los moderadores de la red social se vieron forzados a socavar el contenido inapropiado en la plataforma, librando en todo momento una batalla cuesta arriba contra el contenido tóxico y dañino.

Sin embargo, el final de esta historia estaba lejos de acabar. Este lunes, 25 de octubre de 2021, la denunciante Francesa Haugen acusó ante el el Parlamento británico, a la red social por promover la difusión de contenido nocivo, a costa de la salud de sus empleados: "La ira y el odio es la forma más fácil de crecer en Facebook", dijo Haugen, ex empleada de Facebook.

Banderas rojas y una regulación complicada

Los documentos exhibidos durante la audiencia muestran a los empleados de Facebook en sus equipos de "integridad" levantando banderas rojas sobre los costos humanos de elementos específicos del sistema de clasificación, advertencias que los ejecutivos a veces prestaron atención y otras veces aparentemente dejaron de lado.

Pero, el sentimiento de enojo es una emoción ¿Negativa? Uno de los puntos más debatidos en la corte fue el concepto de las emociones humanas que pueden ser utilizadas de diferente manera. La defensa señaló que las publicaciones que generan ira podrían ser esenciales, para por ejemplo, movimientos de protesta contra los regímenes corruptos, entre otros.

Pregunta rápida para jugar al abogado del diablo: ¿Poner las Reacciones 5 veces más fuertes que los Me gusta conducirá a que News Feed tenga una proporción más alta de contenido controvertido que agradable?

Por su parte, el portavoz de Facebook, Dani Lever, dijo:

Seguimos trabajando para comprender qué contenido crea experiencias negativas, de modo que podamos reducir su distribución. Esto incluye contenido que tiene una cantidad desproporcionada de reacciones de enojo, por ejemplo.

Los ajustes en la red social pusieron fin al peso de la reacción "me enoja" reduciendo considerablemente el alcance de las publicaciones que contenían información errónea, contenido perturbador o violencia.

Con información de The Washington Post.

