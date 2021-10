Supuestos "fans" de Silent Hill amenazan de muerte a creadores del videojuego Abandoned

Abandoned es un nuevo videojuego de terror psicológico que espera su llegada en algún momento de 2021, sin embargo, desde sus inicios el estudio desarrollador a cargo, Blue Box, aprovechó el "Hype" de su anunció para despertar interés entre la comunidad, haciendo creer que podría tratarse de un nuevo videojuego de Silent Hill.

Sin embargo, poco tiempo después, en un evento de PlayStation 5 se dio a conocer la noticia de que esta aclamada entrega no se trataba de un videojuego vinculado a Hideo Kojima, simplemente había sido una estratégia de marketing descartando toda posibilidad y relación de una nueva entrega de la franquicia de Konami.

Ante un importante aumento en el entusiasmo de los fans, la desarrolladora Blue Blox tuvo que salir a aclarar la situación, reafirmando que Abandoned es una nueva entrega 100% original. Este anunció desencadenó una serie de comentarios negativos, ante una audiencia notablemente molesta.

Pese a que ya han pasado varias semanas, el estudio ha revelado que los comentarios de odio continúan en aumento, y que incluso atraviesan un momento difícil en el que han estado recibiendo amenazas de muerte, por lo que han pedido a través de sus redes sociales, secar dichas acciones.

El presente mensaje no lo publicamos como compañía, sino como un grupo de seres humanos. Los últimos días han sido difíciles. Las amenazas de muerte están aumentando en línea y desafortunadamente también en físico y esto tiene que parar […] No vamos a tolerar esta situación y estaremos proporcionando direcciones IP, inicios de sesión y grabaciones de cámaras. Estamos conscientes de la situación negativa que nosotros creamos y entendemos la frustración. Pero lo que no entendemos son las amenazas de muerte. - Señalo la empresa.