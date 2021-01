Xbox Live Gold subirá de precio en varias regiones, ¿también costará más en México?

Tras varios rumores que circularon durante la madrugada en redes sociales, Microsoft confirmó este viernes 22 de enero que en algunos 'mercados selectos' subirá el precio de la membresía de Xbox Live Gold.

"En muchos mercados, el precio de Xbox Live Gold no ha cambiado durante años y, en algunos mercados, no ha cambiado durante más de 10 años", señaló la firma tecnológica mediante un comunicado de prensa.

Cabe recordar que este servicio además de ofrecer descuentos a los suscriptores y videojuegos gratis cada mes, también da la oportunidad de tener acceso al modo multijugador en varios títulos y jugar al mismo tiempo con otros suscriptores en línea.

Microsoft detalló que el aumento de precios ya ha sido notificado a los usuarios de las regiones donde subirán los costos de la membresía, cuyo incremento en el costo será efectivo 45 días después de recibir la notificación; asimismo, precisó algunos puntos sobre estos cambios en el servicio:

Los usuarios que se hayan suscrito en línea por 6 o 12 meses no sufrirán este aumento de costo; si eligen renovar la membresía, esto se hará con el precio actual

La membresía Gold subirá un dólar si es por un mes y si es trimestral, cinco dólares (o el equivalente en la moneda de los países en cuestión); es decir, los nuevos precios serán de 1 mes por 10.99 dólares, 3 meses por 29.99 dólares y 6 meses por 59.99 dólares (o su equivalente en el mercado local)

- 1 mes: 10.99 USD

- 3 meses: 29.99 USD

¿Subirán los precios en México?

Actualmente, en nuestro país la suscripción a Live Gold cuesta 169 pesos al mes o 419 pesos por trimestre; sin embargo, el comunicado de Microsoft no especifica en qué regiones o países será donde aumente el precio de la membresía de Xbox Live Gold, por lo que usuarios se preguntan si el cambio aplicará aquí también.

Algunos medios especializados como LEVEL UP publicaron este mismo día que Microsoft les confirmo vía correo electrónico que el aumento de precios en Live Gold no está contemplado -por ahora- en México, por lo que los suscriptores pueden dormir tranquilos. Sin embargo, no se sabe si más adelante consideren un aumento para nuestro país.

