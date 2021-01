Xbox Live Gold no subirá de precio y juegos serán gratis sin membresía: Microsoft

Este viernes 22 de enero, Microsoft anunció que en breve aumentaría el precio de suscripción a Xbox Live Gold en algunas regiones del mundo, debido a que en varios años los costos habían sido los mismos y ahora era momento de avanzar para que el servicio mejorara.

Aunque no dio una fecha específica para el aumento, la firma tecnológica dijo que éste sería efectivo 45 días después de que los usuarios recibieran la notificación por correo; Microsoft no dijo en qué países aumentaría el costo de la membresía, pero afortunadamente México no estaba contemplado.

De acuerdo con un comunicado, la membresía Gold subiría un dólar si la suscripción era por un mes y si era trimestral, cinco dólares (o el equivalente en la moneda de los países en cuestión); es decir, los nuevos precios serían de un mes por 10.99 dólares, tres meses por 29.99 dólares y seis meses por 59.99 dólares.

Evidentemente, este aumento en los precios de la membresía Gold causó molestia entre los usuarios, quienes vertieron sus quejas principalmente en redes sociales. Y Microsoft los leyó y escuchó, pues el mismo día del anuncio, la firma ofreció disculpas a la comunidad Xbox y dio a conocer que cancelaría este incremento en la suscripción.

"Hoy cometimos un error e hiciste bien en hacérnoslo saber... Estamos convirtiendo este momento en una oportunidad para que Xbox Live esté más en línea con la forma en que vemos al jugador en el centro de su experiencia", señaló la firma estadounidense en un comunicado de prensa.

Videojuegos gratis sin suscripción

Y además de la cancelación del aumento de precios, Microsoft también anunció que los videojuegos gratuitos que se ofrecen en la membresía Xbox Live Gold cada mes ya no serán exclusivos para los suscriptores, sino que pronto ya estarán disponibles para todos los jugadores de la familia Xbox.

Dicho esto, entonces es momento de recapitular, la membresía Live Gold seguirá costando 9.99 dólares por un mes; 24.99 dólares por tres meses; 39.99 por seis meses y 59.99 por 12 meses; en el caso de México, los precios quedan así: 169 pesos al mes o 419 pesos por trimestre; las otras dos opciones no están disponibles en nuestro país.

