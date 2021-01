Esta app de Google dejará de funcionar pronto en estos dispositivos de Android

Google Mensajes es una de las aplicaciones más populares de los teléfonos Android; sin embargo, esta dejará de funcionar el próximo 31 de marzo en los dispositivos no certificados por la compañía; esto de acuerdo con el sitio web de los desarrolladores de “software” XDA-Developers.

Recientemente, un grupo de desarrolladores descubrió una nueva línea correspondiente a la última versión disponible 7.2.203., las cuales pueden representar posibles características futuras.

<string name="ip_compliance_warning_message">On March 31, Messages will stop working on uncertified devices, including this one.</string>; esta es la nueva línea descubierta.

La app dejará de funcionar para algunos usuarios

Dicho código indica que a partir del 31 de marzo la app dejará de funcionar en dispositivos que no han pasado la certificación obligatoria de Google; se refiere a productos que vienen sin servicios y aplicaciones de Google preinstalados.

La desinstalación de la app se aplicará en los últimos modelos de Huawei, y el motivo está relacionado porque la empresa china se encuentra actualmente sancionada por Estados Unidos, por lo que no puede recibir la certificación requerida de Google.