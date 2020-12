Google Play Pass llega a México: Precio y todo sobre este nuevo servicio de suscripción

Llegó a México Play Pass, el nuevo servicio de suscripción de Google para dispositivos con sistema operativo Android, el cual pondrá a disposición de los usuarios cientos de aplicaciones, juegos y podcasts por un pago mensual.

Aunque no se sabe a ciencia cierta cuántas apps están incluidas en este nuevo servicio, el trailer de presentación muestra algunas como Star Wars: Knights of the Old Republic, Reigns: Game of Thrones, Photo Studio Pro, Lumino City y CamToPlan, entre otras; Google detalló además que cada mes se agregarán otras al catálogo.

Asimismo, la página web de Google Play Pass señala que estos juegos y aplicaciones estarán libres de anuncios y compras dentro de la app, contrario a lo que ocurre en la tienda de Apple, por ejemplo.

Una de las ventajas de este nuevo servicio de suscripción de Google es que la cuenta en Play Pass podrá ser usada hasta por cinco personas y cada uno podrá tenerla en sus propios dispositivos.

¿Cuánto cuesta y cómo suscribirse?

Google detalló que Play Pass tiene un costo mensual de 59 pesos, pero si los usuarios se deciden a contraratarlo por un año, la plataforma le regalará dos meses de suscripción, ya que sólo deberán pagar 529 pesos en un sólo pago.

Para suscribirse es necesario que el usuario tenga una cuenta personal de Google, es decir, que ésta no debe estar administrada por padres, instituciones educativas ni otros tipos de organizaciones.

Para llevar a cabo la suscripción hay que entrar a la Play Store, buscar el Menú y seleccionar la opción de Play Pass para comenzar el proceso de contratación del servicio.

