¿Cuáles fueron los videojuegos más buscados en Google durante 2020?

Este atípico 2020 está por finalizar y para no perder la costumbre, muchos plataformas y sitios de internet ya están difundiendo los conteos de los mejor de este año en diferentes categorías: series, eventos deportivos, personajes, emojis más utilizados y, por supuesto, videojuegos.

Y es que en este año sin duda la tecnología fue nuestra gran aliada para no perder la cordura durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, gracias a las apps y las redes sociales, estuvimos en contacto con nuestros seres queridos.

Y también gracias a los videojuegos pudimos aprovechar el tiempo y entretenernos durante los difíciles momentos de la cuarentena, donde por ratos parecía que no tenía fin.

Es por eso que en las conversaciones digitales y búsquedas en internet este año figuraron títulos de juegos, consolas y hasta personajes de videojuegos.

Google lanzó recientemente su lista de videojuegos más buscados durante el año y a continuación te mostramos el Top 10:

Among Us Fall Guys Valorant Genshin Impact Ghost of Tsushima Animal Crossing Assassin’s Creed Valhalla The Last of Us 2 Madden NFL 2021 Jackbox

Algunos de estos juegos no se estrenaron precisamente en 2020 pero fueron los que cobraron gran relevancia justo durante la pandemia -como Among Us-, otros recién salieron a la venta -The Last of Us 2- y, por ejemplo, otros como Genshin Impact aún no están disponibles, pero la gente ya quiere saber todo sobre el título.

Asimismo, como te podrás dar cuenta, en el Top 10 de videojuegos más googleados este año figuran títulos para todas las consolas, asi como para PC y dispositivos móviles, lo que demuestra que los gamers estuvieron muy activos en todas las plataformas posibles en los últimos meses.

