The Game Awards: ¡Hackean página de votación para que no gane The Last of Us 2!

The Game Awards 2020, la entrega de premios más importante en la industria de los videojuegos está a la vuelta de la esquina; la magna ceremonia virtual será este jueves 10 de diciembre en un evento simultáneo desde las ciudades de Londres, Tokio y Los Angeles.

Los nominados fueron dados a conocer el pasado 18 de noviembre y desde entonces los organizadores hablitaron la página para votar por los favoritos de los usuarios en las 30 diferentes categorías.

Al revisar la lista de nominados, destacan títulos de videojuegos como Ghost of Tsushima, Hades, DOOM Eternal, Final Fantasy VII: Remake y The Last of Us: Part II, los cuales lideran varias categorías y se perfilan para convertirse en el juego del año.

Sin embargo, muchos gamers parecen no estar de acuerdo en el protagonismo que ha cobrado en los últimos meses la secuela de The Last of Us, título exclusivo para las consolas PlayStation, desarrollado por el estudio Naughty Dog.

De acuerdo con reportes en redes sociales de los propios usuarios, habría hackeado la página de votación que The Game Awards habilitó para que los gamers votaran en la categoría Player’s Voice, en la cual lideraba The Last of Us: Part II con 43 por ciento de los votos.

Sin embargo, durante el domingo y lunes la votación en favor del exitoso videojuego de Naughty Dog cayó drásticamente a cero, y en el primero lugar se ubicaba ya Ghost of Tsushima con el 100 por ciento de los votos.

Otros juegos que también se encuetran en dicha categoría de The Game Awards y que igual apareceieron con el cero por ciento de los votos son Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Hades y DOOM: Eternal.

SOMEONE HACKED THE GAME AWARDS VOTING SITE CAUSE THE LAST OF US 2 WAS LEADING LMAOOOOOOOOO BRUH pic.twitter.com/SpLiSaICnX — Aero (@ActualAero) December 6, 2020

¿Qué dijeron los organizadores?

The Game Awards no emitió algún comunicado sobre este posible hackeo a su página de votación para la categoría Player's Voice, sin embargo, el contador de la votación ya fue restablecido al parecer.

Ghost of Tsushima está en primer lugar con 46 por ciento, le sigue The Last Of Us: Part II con 34 por ciento, Hades con 11 por ciento, DOOM Eternal con siete por ciento y Miles Morales con dos por ciento.

